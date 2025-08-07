Iago Garcia e Amanda Lecciso sono stati tra i concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il pubblico ha apprezzato il loro percorso individuale all’interno della Casa, ma in molti hanno anche sognato di vederli insieme come coppia.

Durante la loro permanenza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, entrambi hanno più volte smentito qualsiasi coinvolgimento romantico, dichiarando di essere legati solo da una forte e sincera amicizia. Tuttavia, una volta fuori dalla Casa, qualcosa sembrava essere cambiato.

Un legame crescente dopo il Grande Fratello

I fan più attenti avevano notato che, dopo la fine del programma, il rapporto tra Amanda e Iago sembrava essersi fatto sempre più stretto. I due sono stati spesso avvistati insieme e hanno condiviso momenti della loro quotidianità sui social, lasciando intendere che potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Le voci su una possibile relazione si sono intensificate, ed infatti entrambi gli ex gieffini sono usciti allo scoperto ufficializzando la loro frequentazione.

L'allontanamento e i dubbi dei fan

Negli ultimi tempi, però, i due ex gieffini non si sono più mostrati insieme. Questa distanza ha cominciato a sollevare dubbi tra i fan. Nella giornata di ieri, Amanda Lecciso ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con lo screenshot di una videochiamata con Iago Garcia. A sorprendere tutti è stata la reazione dell’attore spagnolo, che ha subito ricondiviso la storia aggiungendo una didascalia che ha spiazzato i fan: “Più amici che mai”.

I fan hanno quindi iniziato a chiedersi quale sia la reale natura del rapporto tra i due, e se siano davvero mai stati insieme o se al contrario ad unirli sia stato sempre e solo un rapporto di amicizia.