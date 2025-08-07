Dopo settimane di silenzio seguite alla fine della loro avventura a Temptation Island, Lucia e Rosario — tra le coppie più chiacchierate dell’ultima edizione — tornano a far parlare di sé. E stavolta non per crisi o falò infuocati, ma per un gesto che ha riacceso la curiosità dei telespettatori: un abbraccio affettuoso immortalato alla stazione di Napoli.

Secondo quanto segnalato da un’utente rimasta anonima, i due sarebbero stati avvistati mentre accompagnavano Antonio e Valentina, anche loro ex partecipanti del docu-reality, al binario. Ma a catturare davvero l’attenzione è stata la presenza ravvicinata di Lucia e Rosario, apparsi molto complici e sorridenti. Nessuna tensione, nessun gelo: solo affetto e, forse, qualcosa di più.

A confermare il tutto, una foto pubblicata da Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip televisivo, che ha rilanciato lo scatto sui suoi social. L’immagine lascia poco spazio all’immaginazione: Lucia e Rosario sono stretti in un abbraccio che profuma di nostalgia… o di un nuovo inizio?

Dopo aver messo alla prova la loro relazione sotto gli occhi delle telecamere e aver affrontato il difficile confronto finale, la coppia sembrava destinata a dirsi addio. Ma, come spesso accade fuori dallo schermo, la realtà può riservare sorprese. Che i due abbiano deciso di concedersi una seconda possibilità lontano dai riflettori?

Al momento, nessuno dei diretti interessati ha commentato ufficialmente, ma il gesto parla chiaro e i fan della coppia già sognano un lieto fine.