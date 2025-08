Una rottura apparentemente pacifica, ma che nascondeva ben altro. È finita da tempo la relazione tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri, volti noti del programma Le Iene, ma solo di recente la tensione tra i due è esplosa pubblicamente attraverso una serie di frecciatine su TikTok che non sono passate inosservate. A fare chiarezza — o almeno a provarci — ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha svelato i presunti retroscena mai raccontati della separazione tra i due.

Le frecciatine social: quando il rancore bussa alla porta

Il primo a rompere il silenzio è stato Nicolò, con un video su TikTok dal tono ironico ma pungente: “Di tutte le ex che ho avuto vorrei che ne tornasse solo una perché mi sono dimenticato di mandarla a quel paese”.

La risposta di Veronica Ruggeri non si è fatta attendere. Con un’altra clip tagliente, ha replicato: “È agosto, sei in Puglia, hai un presente brillante e un passato che parla ancora di te dicendo bugie”.

Lo scambio ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e generato una polemica che ha costretto De Devitiis a ritirare il video, rettificare pubblicamente e sottolineare che: “Nessun video è mai stato fatto contro qualcuno (anzi, nonostante l’amore finito le vorrò sempre bene)... Mo chiudiamola qua, abbiamo giocato per oggi. Fine. Baci, mi vado a mangiare una pizza”.

Tuttavia, secondo Parpiglia, quelle parole sarebbero tutt’altro che sincere.

La verità secondo Parpiglia: tradimenti e rancori nascosti

Nel suo articolo dal titolo eloquente — “Due Iene si dicono addio: tra bugie, frecciatine e offese, tutta la verità mai svelata sulla fine tra Nicolò Divanoletto e la sua ex Veronica” — il giornalista rivela che la rottura sarebbe partita da Veronica, la quale inizialmente avrebbe deciso di chiudere per motivi sentimentali, salvo poi scoprire alcuni tradimenti da parte di Nicolò.

Parpiglia riferisce che: “Quando lui parla di bene, rispetto e rottura in buoni rapporti, sono tutte caz**te e bugie”. Non solo: l’atmosfera tra i due, anche a distanza di tempo, rimarrebbe tesa, tanto che — sempre secondo il giornalista — durante le registrazioni de Le Iene si farebbe di tutto per evitare incroci tra i due. “Si cerca di non farli incontrare per non ferire la ragazza, che è stata realmente ferita”.