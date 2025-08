Sta per tornare in onda la seconda edizione di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, pronto a rinnovarsi in vista di una sfida televisiva molto attesa. Dopo un primo anno in cui la concorrenza era relativamente debole, questa volta il programma dovrà confrontarsi con il ritorno in grande stile de La Ruota della Fortuna, guidata dall’esperto Gerry Scotti.

La grande novità: il Pacco Nero

La novità più intrigante di questa edizione è il cosiddetto Pacco Nero, che promette di rivoluzionare le dinamiche del gioco. Come riportato da Novella 2000, il Pacco Nero sostituisce il premio da 5.000 euro e il suo contenuto è sconosciuto a tutti, persino al Dottore.

Il valore del Pacco Nero potrà variare da 0 fino a 300.000 euro, ed è determinato in ogni puntata tramite un sorteggio ufficiale effettuato dal Notaio. Una vera e propria “roulette russa” che aumenterà la suspense e l’adrenalina per concorrenti e spettatori.

Nuovo studio e conferme: Gennarino, il Dottore e Thanat

Il programma si presenta con uno studio completamente rinnovato, mantenendo però i volti che hanno fatto la sua fortuna: Gennarino, il Dottore e Thanat.

La nuova edizione di Affari Tuoi è attesa per il 2 settembre, con una partenza anticipata rispetto al previsto.

La sfida con La Ruota della Fortuna

Questa edizione vedrà uno scontro diretto con La Ruota della Fortuna, che torna con forza sotto la guida di Gerry Scotti. Intervistato dal settimanale Gente, Scotti si è detto entusiasta per i risultati ottenuti, definendo “imbarazzanti” alcuni picchi di ascolto raggiunti dal suo programma.

“Per fare La Ruota della Fortuna ho fatto delle rinunce. Affari Tuoi? Sarà una bella gara. Fino a poco fa era un problema per noi, ora sarò io un discreto problema per loro”, ha detto Scotti, aggiungendo con un sorriso: “Sarei fiero se riuscissimo a fare il 18% di share”.