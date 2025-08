La stagione televisiva di Mediaset si prepara a partire con importanti novità e conferme che riguarderanno in particolare Canale 5. Uno dei segnali più chiari di questo rinnovamento è il successo della Ruota della Fortuna, storico game show tornato in onda con Gerry Scotti. Dopo il positivo riscontro nel preserale, il programma ha conquistato anche l’access prime time, superando le iniziali perplessità dei dirigenti della rete.

Il ritorno del format ideato da Mike Bongiorno si conferma dunque una scelta vincente per l’ammiraglia di Cologno Monzese, tanto che la sua presenza in prima serata sarà garantita fino al ritorno di Striscia la Notizia, previsto per novembre come annunciato dall’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi.

Altro grande cambiamento riguarda la fascia pomeridiana con la nuova edizione di Pomeriggio 5, affidata alla conduzione di Gianluigi Nuzzi, noto volto del giornalismo d’inchiesta. Secondo Affari Italiani, il programma, in partenza il primo settembre, subirà un restyling importante con nuovo studio, grafica e impostazione, puntando maggiormente sull’attualità e sulla cronaca nera, senza però tralasciare le altre sfumature del mondo dell’informazione.

Il programma occuperà la fascia dalle 17 fino al preserale, sostituendo l’esperimento di “Sarabanda”, che non ha raggiunto gli ascolti sperati. A seguire, sempre su Canale 5, tornerà Avanti un altro, con nuove puntate inedite a partire da metà settembre.

Insomma, una stagione ricca di mosse strategiche per Mediaset, che punta a consolidare i suoi punti di forza e a rinnovarsi con una proposta più dinamica e vicina ai gusti del pubblico.