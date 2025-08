Si è appena conclusa un'altra edizione da record di Temptation Island, definita da molti come trionfale, e già il pubblico è in fermento per scoprire chi vedremo sul trono nella prossima stagione di Uomini e Donne.

Rumors e nomi in pole position

Le voci corrono veloci sui social, e tra i nomi più chiacchierati spiccano:

Sarah , ex fidanzata di Valerio , che oggi pare frequentarsi con la tentatrice Ary .

, ex fidanzata di , che oggi pare frequentarsi con la tentatrice . Rosario , ex di Lucia , protagonista di un percorso emotivamente molto forte.

, ex di , protagonista di un percorso emotivamente molto forte. Ma soprattutto il tentatore Flavio, che negli ultimi giorni sembra essere il nome più accreditato per sedere sul trono.

Il percorso di Flavio

Durante Temptation Island, Flavio era stato notato da tutte le fidanzate. Tuttavia, la prima a dare una risposta ufficiale fu Maria Concetta, che inizialmente lo scelse per il suo percorso nel villaggio. Col passare dei giorni, però, Flavio ha instaurato un evidente feeling con Denise, con la quale si è creato un legame speciale che non è passato inosservato.

Altri nomi papabili

Tra le ipotesi più recenti, si parla anche della possibile presenza sul trono di Nadia, ex corteggiatrice non scelta da Gianmarco, che le ha preferito Cristina.

Trono Over: ritorni e novità

Per quanto riguarda il Trono Over, è confermatissima la presenza della storica dama Gemma Galgani, sempre alla ricerca del vero amore. Si parla anche di un ritorno di Margherita Aiello, dopo la fine della sua relazione con il cavaliere Denis.

Colpi di scena in vista

Non mancheranno le sorprese. Tra queste, si vocifera di un esperimento: far salire sul trono Gianni Sperti, come già era stato proposto lo scorso anno alla collega Tina Cipollari. Ricordiamo che Tina è già stata tronista e corteggiatrice prima di diventare opinionista fissa del programma.

E Tina?

A quanto pare, potrebbe continuare il suo trono: pare infatti che Tina Cipollari abbia rivisto Cosimo, alimentando nuove curiosità tra i fan.

Quando inizierà la nuova stagione di Uomini e Donne?

Le registrazioni della nuova stagione dovrebbero partire il 28 e 29 agosto 2025, secondo quanto riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. La messa in onda invece è prevista per il 22 settembre 2025, anche se si attende ancora la conferma ufficiale da parte di Mediaset.

Speciali di apertura: le coppie di Temptation Island

Nelle prime puntate vedremo in studio Filippo Bisciglia insieme alle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, per raccontare come è proseguito il loro viaggio nei sentimenti: se si sono lasciate o se hanno deciso di continuare insieme.

Trono Over: le coppie che hanno fatto sognare

Grande attesa anche per le coppie del Trono Over che si sono formate nella scorsa stagione, come quella composta dal cavaliere Giovanni Siciliano e dalla dama Francesca Cruciani, che stanno vivendo una conoscenza che procede a gonfie vele.