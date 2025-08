La storia d’amore tra Luca Onestini e Aleska Genesis, nata durante il reality “La Casa de Los Famosos”, sembrava procedere a gonfie vele anche dopo la fine del programma. Ma nelle ultime settimane è arrivata una brusca svolta: la modella e imprenditrice venezuelana, seguitissima sui social con oltre 8 milioni di follower, ha annunciato la rottura definitiva con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, motivando la separazione con la differenza di “due mondi completamente differenti”.

Lo sfogo di Luca Onestini sui social

A pochi giorni dall’annuncio, però, è stato proprio Luca Onestini a intervenire sui social con un duro sfogo, rivelando un curioso retroscena che ha lasciato i fan senza parole. “Ha chiesto a ChatGPT se le conveniva stare con me. Ma dove cavolo siamo arrivati? Tu stai chiedendo all’intelligenza artificiale un consiglio sentimentale? Sono scioccato, completamente scioccato!”, ha scritto l’ex gieffino, visibilmente amareggiato.

La delusione e le accuse

Luca ha proseguito raccontando di come, nonostante fosse innamorato e illuso, si sia trovato davanti a una realtà fatta di insulti, blocchi sui social e versioni contrastanti sui motivi della rottura. “Una menzogna dietro l’altra… Mi diceva ‘combatti per amore’, ma combattere per amore cosa? Mi ha mai amato? No! Una persona che dice certe cose non ti ama, ti fa solo sentire inferiore”, ha aggiunto.

I dettagli privati della rottura

Non sono mancati i dettagli personali: Luca ha spiegato che tutti i regali fatti ad Aleska non sono mai stati pagati da lei. Ha anche raccontato un episodio imbarazzante durante una cena a Miami con la famiglia di lei, dove, secondo Luca, è stato lui a pagare il conto e, in più, non ha ricevuto né un ringraziamento né un saluto da parte dei parenti di Aleska.

Uno sfogo amaro che mette in luce tutta la delusione e la rabbia di Luca Onestini dopo una relazione finita male, tra accuse e rancori pubblici. La vicenda, che ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social, lascia aperti molti interrogativi su cosa sia davvero successo tra i due.