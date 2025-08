Guendalina Canessa, nota ex concorrente del Grande Fratello, ha fatto una splendida sorpresa ai suoi fan. La showgirl ha ritrovato l’amore con un uomo che conosce da ben 15 anni, dando una nuova svolta alla sua vita sentimentale.

Dalla porta rossa ai salotti Mediaset

Guendalina è entrata nel cuore del pubblico nel 2007, quando ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello su Canale 5. Da allora la sua carriera nel mondo dello spettacolo e dei social non si è più fermata: l’abbiamo vista spesso ospite fissa di programmi come Pomeriggio Cinque e Domenica Live, diventando uno dei volti di punta del piccolo schermo.

Nel 2019 è tornata a varcare la porta rossa, partecipando alla versione Vip del reality, dimostrando ancora una volta la sua popolarità e simpatia.

Vita sentimentale movimentata

La vita privata di Guendalina è stata spesso sotto i riflettori, non solo per il suo lavoro in tv. La showgirl ha avuto diverse relazioni importanti: la più nota è stata con Daniele Interrante, con cui è stata sposata e dalla quale ha avuto una figlia.

Successivamente sono arrivate altre storie, tra cui quelle con il nuotatore Luca Marin e il cestista Pietro Ardori, entrambe terminate. Un altro capitolo sentimentale di rilievo è stato con il cestista Claudio Tommassini, relazione conclusa a causa di divergenze sul desiderio di avere figli.

Guendalina ha spiegato chiaramente la sua posizione: “Vuole dei figli tutti suoi e io no. Lo so che potrò sembrare magari egoista, io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Io avevo un sogno, sognavo una figlia femmina e quella figlia l’ho avuta. Quindi visto che non c’erano le basi per un futuro perché continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi anche a me”.

Anche altri flirt, come quelli con l’ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo e l’ex corteggiatore Andrea Foriglio, sono stati al centro del gossip, ma nessuna relazione ha resistito al tempo.

Un amore ritrovato dopo 15 anni

La bella notizia arriva oggi: Guendalina è di nuovo felice e innamorata. La sua identità resta per ora un mistero, ma è stata lei stessa a condividere sui social alcune immagini insieme al suo nuovo fidanzato, una vecchia conoscenza.

Nella didascalia del post Instagram ha scritto: “Un amore interrotto 15 anni fa… e adesso together forever”.