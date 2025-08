È bastato un attimo per far sciogliere i cuori sui social: Helena Prestes e Javier Martinez sono stati avvistati ieri sera a Civitanova Marche, protagonisti di una passeggiata romantica che ha lasciato il segno tra i fan. Nessuna foto rubata, nessun selfie invadente. Solo un breve video condiviso da un passante, accompagnato da parole semplici ma piene di emozione: “Non gli ho chiesto una foto perché erano troppo teneri e non volevo disturbare il loro momento magico. A fine passeggiata lui l’ha presa di scatto per darle un bacio”.

Una scena spontanea, dolce, che racconta meglio di mille dichiarazioni il legame profondo che unisce la coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello ma cresciuta lontano dalle telecamere, tra sogni di vita condivisa e nuovi inizi.

Convivenza imminente e un possibile matrimonio all’orizzonte

Dietro quella passeggiata tra le vie di Civitanova, c'è molto di più di una semplice serata d’estate. Helena e Javier si preparano infatti a una nuova fase della loro vita, segnata dalla convivenza a Terni, città dove l’ex gieffino si trasferirà per tornare a giocare a pallavolo con la Terni Volley Academy. Un ritorno al suo primo amore sportivo, che Javier affronterà con il sostegno costante della compagna.

In una recente intervista, Javier ha dichiarato: “Quando dico che il GF mi ha dato tanto, mi riferisco soprattutto ad Helena. Ho trovato davvero l’amore con lei. Quello che desidero ora è riuscire ad incrociare armoniosamente tutto: lavoro, sport, amore”.

Un amore maturo, pronto al futuro

Secondo indiscrezioni, si parla già di matrimonio, forse nella prossima estate. Ma prima c’è il desiderio – più urgente e concreto – di condividere la quotidianità, superando la distanza e costruendo insieme un equilibrio tra cuore e ambizioni. L’avvistamento a Civitanova Marche non è dunque un semplice episodio romantico da estate italiana: è il riflesso di una coppia che non ha paura di sognare, ma che sa anche mettere radici dove conta davvero.

Amore, sport, vita vera. Per Helena e Javier, il viaggio è appena cominciato – e sembra già bellissimo.