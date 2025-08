Sotto il sole cocente dell’estate televisiva, If You Love (Ya Çok Seversen), la serie turca con il celebre attore Kerem Bürsin nei panni del carismatico Ates Arcali, continua a conquistare il pubblico italiano. Con una trama densa di colpi di scena, segreti familiari e passioni inaspettate, la serie si conferma uno dei titoli più seguiti della stagione su Canale 5, e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Le puntate dal 5 all’8 agosto porteranno sullo schermo importanti sviluppi: eredità contese, ritorni scomodi e legami che nascono in silenzio. Ecco tutte le anticipazioni giorno per giorno.

5 agosto – Una fuga e una collana perduta

Leyla riesce a fuggire dall’hotel con i preziosi raccolti durante il matrimonio truffa, e raggiunge la sua banda per spartire il bottino. Prima di partire per Smirne, va però a salutare un uomo misterioso in coma, per il cui ricovero continua a pagare le spese. Un legame importante, forse legato alla sua famiglia perduta.

Ma un dettaglio sconvolge Leyla: ha perso la collana che la madre le aveva lasciato in eredità. È convinta che sia rimasta nella suite di Ates.

Nel frattempo, Ates Arcali (Kerem Bürsin) riceve la lettura del testamento del padre Vahit: per ereditare l’azienda di famiglia, dovrà occuparsi dei suoi tre fratellastri minorenni per almeno tre mesi.

6 agosto – L’eredità e un travestimento

L’obbligo lasciato dal padre spiazza Ates, che si ritrova a dover gestire sia gli affari familiari sia tre ragazzini con cui ha rapporti difficili o inesistenti.

Nel frattempo, Leyla, in fuga, si nasconde nel bagagliaio dell’auto di Mert e finisce per errore nella tenuta di famiglia Arcali. Qui viene scambiata per la nuova tata. Per non essere scoperta, accetta di fingere di esserlo, dando inizio a una nuova vita sotto mentite spoglie.

7 agosto – Una casa ostile e legami nascosti

Ates torna a vivere nella casa di famiglia, ma viene accolto con freddezza e ostilità. Solo Ilter, il maggiordomo di fiducia, è felice di rivederlo. La giovane Ilgaz, figlia del secondo matrimonio di Vahit, mostra una forte opposizione alla presenza del fratellastro.

Leyla, ancora travestita da tata, inizia a temere di essere scoperta da Ates, ma intanto costruisce un legame con i bambini. La banda di truffatori, intanto, è in fuga e inizia a preoccuparsi per la sorte di Leyla.

Nel frattempo, Umut, il fratello maggiore di Ates, teme che il suo ruolo all’interno della famiglia venga messo in discussione dal ritorno del protagonista.

8 agosto – Decisioni radicali e verità scomode

Ates decide di ristrutturare la tenuta e impone nuove regole, cancellando ogni ricordo dei genitori defunti. Una scelta che scatena la rabbia dei fratelli.

Anche Leyla, ormai sempre più coinvolta, tenta invano di farlo riflettere e addolcire. Intanto, in azienda, Ates avvia una rivoluzione totale: licenzia la zia Fusun e cambia le regole operative.

Ma i guai non sono finiti: Yakup, uno dei membri della banda, scopre dove si trova Leyla e inizia a pianificare un nuovo colpo.

Infine, Ates porta Leyla a visitare la scuola dedicata alla madre, mostrando un lato umano e fragile che Leyla tenterà di risvegliare.