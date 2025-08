Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno messo in pausa gli impegni lavorativi per concedersi una vacanza estiva nella splendida Ostuni, la celebre “città bianca” della Puglia. Proprio qui, immersi nella magia di una tenuta di campagna con piscina privata, hanno festeggiato il 35esimo compleanno di Pierpaolo, nato il 31 luglio 1990.

La coppia, insieme dal 2021 dopo essersi conosciuta e innamorata nel corso del Grande Fratello Vip, ha organizzato un party elegante e curato in ogni dettaglio. L’evento si è svolto a bordo piscina, sotto un cielo stellato, in un’atmosfera romantica e raffinata. Il tema della serata è stato il total white, un omaggio alla città ospitante e al colore simbolo dell’estate.

Giulia, fashion addicted e sempre attenta alle tendenze, ha scelto un completo firmato Say No More: una gonna lunga a sirena abbinata a un top a fascia con sciarpa coordinata, impreziosito da gioielli d’oro. Il look, dal costo di 109 euro, è stato però condito da un simpatico dettaglio: la showgirl ha ammesso di aver indossato il top al contrario, annodandolo dietro la nuca invece che lasciandolo libero al collo. Il siparietto è stato condiviso con ironia su Instagram, conquistando i fan con la sua spontaneità.

La festa ha visto la partecipazione di diversi amici e dei figli di Pierpaolo: Leonardo, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero, e il piccolo Kian, avuto dalla relazione con Giulia. L’atmosfera è stata resa ancora più magica da una lunga tavolata all’aperto, decorata con fiori, vasi, candele e angoli gastronomici. Non sono mancati cocktail personalizzati e una torta con una scritta ironica: “Hey ChatGpt, ma a 35 anni si è ancora giovani, vero?”.

Giulia ha dedicato al compagno parole semplici ma piene d’amore: “Vorrei scriverti una cosa poetica e melensa che solo io potrei scriverti ma alla fine vado di semplicità! Buon compleanno amore mio sei tutto per me”.

Un compleanno indimenticabile per Pierpaolo, celebrato in grande stile con la donna che ama e nella cornice suggestiva di Ostuni, a suggellare un amore che continua a crescere anno dopo anno.