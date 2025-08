Negli ultimi giorni su TikTok è esplosa una piccola “faida” social tra Nicolò De Devitiis e la sua ex fidanzata, Veronica Ruggeri. Tutto è partito da un video ironico pubblicato da Nicolò, in cui, con il suo tipico stile in formato POV, ha invitato i follower a condividere un messaggio sulle ex relazioni sentimentali.

Nel video, Nicolò ha scritto: “Di tutte le ex che ho avuto vorrei che ne tornasse solo una perché mi sono dimenticato di mandarla a quel paese”. Un’affermazione apparentemente scherzosa, che però ha acceso le fantasie e i sospetti dei fan, che hanno subito pensato a chi potesse riferirsi. Tra le ipotesi è spuntata quella che il riferimento fosse proprio Veronica Ruggeri, ex più nota del conduttore.

La situazione si è infuocata quando Veronica ha risposto con un video altrettanto ironico e pungente, sempre sulle note di “Rossetto e Cioccolato” di Ornella Vanoni, scrivendo: “È agosto, sei in Puglia, hai un presente brillante e un passato che parla ancora di te dicendo bugie”. La replica non è passata inosservata e ha alimentato la tensione tra i due.

Nicolò, dal canto suo, ha cercato di smorzare i toni pubblicando un altro video con scritto: “Quando pensa che le frecciatine sono tutte per lei”, per poi cancellare il primo contenuto e chiarire la situazione con i suoi follower: “A me guarda proprio niente! Nessun video è mai stato fatto contro qualcuno (anzi, nonostante l’amore finito le vorrò sempre bene). Però se ci si sente presi in causa non è colpa mia. Mo chiudiamola qua, abbiamo giocato per oggi. Fine. Baci, mi vado a mangiare una pizza”.

Ma cosa si nasconde davvero dietro questo botta e risposta? Si tratta di una semplice ironia social che è sfuggita di mano, oppure Veronica ha avuto delle buone ragioni per rispondere? Sicuramente, quando si parla di sentimenti e relazioni passate, anche la battuta più leggera può assumere un peso diverso, e il rischio di fraintendimenti è alto.