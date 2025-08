Dal Sud al Nord, passando per le isole: il bus itinerante del Grande Fratello prosegue il suo viaggio attraverso l’Italia, a caccia di nuovi protagonisti per la prossima edizione del reality. Dopo aver fatto tappa in Puglia, il tour ha toccato anche Ponza, Ischia e ora si dirige verso la Liguria. A bordo del bus brandizzato GF, non mancano volti noti del programma, chiamati a intervistare i candidati e a registrare contenuti social per raccontare la nuova fase di scouting.

Tra gli ex gieffini coinvolti spiccano nomi come Patrick Ray Pugliese, Floriana Secondi e Serena Garitta. Proprio quest’ultima, durante la tappa a Ischia, si è imbattuta in una figura molto discussa del web: Rita De Crescenzo.

Rita De Crescenzo: il provino e le speranze infrante

La popolare tiktoker napoletana ha preso parte ai provini, candidandosi ufficialmente per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Nel video pubblicato online, Serena Garitta le chiede di elencare tre motivi per cui dovrebbe essere presa e di spiegare cosa significa per lei essere "una svergognata". Un siparietto social che ha subito attirato l’attenzione, ma che difficilmente porterà a un ingresso effettivo nel cast.

Secondo indiscrezioni, per l’edizione condotta da Simona Ventura (una delle due previste per la prossima stagione), gli autori sarebbero alla ricerca di persone sconosciute al grande pubblico, mentre quella affidata ad Alfonso Signorini, tutt’ora in fase di definizione, dovrebbe puntare solo su super vip. Una situazione che rende Rita De Crescenzo — popolare ma non “mainstream” — non collocabile, almeno per quest’anno.

Il botta e risposta (indiretto) con Alfonso Signorini

Il nome di Rita De Crescenzo era già emerso nei mesi scorsi per un botta e risposta a distanza con Alfonso Signorini. Il conduttore, commentando il reality La Casa dei Figli di Mouse (versione parodica napoletana del GF), aveva dichiarato: “Il trash più totale? La versione napoletana del Grande Fratello. A me quella roba lì non diverte, quella roba lì mi deprime. Anche se la definiscono trash, a me piace un altro tipo di trash: mi piace Giucas Casella”.

Parole che Rita ha preso sul personale, replicando con un video in cui difende il progetto partenopeo: “Cosa ti deprime? Che abbiamo avuto tante visualizzazioni? Abbiamo fatto un trash educato e pulito. Ti aspettavi sbagli da noi? E invece no. Signorini, se vuoi combattere, mettiti la fascia in fronte e scendi in campo”.