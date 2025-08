Sembrava essere iniziata con il piede giusto la frequentazione tra Valerio e la tentatrice Ary, conosciutasi nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo la fine burrascosa della sua relazione con Sarah, Valerio aveva annunciato – a distanza di circa un mese dalla fine del programma – di aver intrapreso una nuova conoscenza proprio con la single che aveva catturato la sua attenzione nel villaggio delle tentazioni.

Tuttavia, nelle ultime ore si è diffusa una voce insistente di crisi tra i due. A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip televisivo, tramite la sua newsletter. Stando a quanto riportato, Ary sarebbe stata avvistata ai Giardini dell’Eden di Roma, nota location della movida capitolina, mentre ballava da sola. Un dettaglio che ha destato curiosità, soprattutto perché nello stesso locale era presente anche Sarah, la ex di Valerio. Tra le due, però, non ci sarebbe stato alcun contatto.

Ma i rumors non finiscono qui. Sui social è comparsa una nuova segnalazione: Ary sarebbe stata vista mano nella mano con un altro ragazzo, sempre nella stessa serata. Un gesto che ha inevitabilmente alimentato dubbi e domande sulla stabilità della sua relazione con Valerio.

Al momento, nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni. Le immagini non sono state confermate da foto o video, e si tratta per ora solo di testimonianze anonime. Non è escluso che si tratti semplicemente di un amico o di un momento frainteso.