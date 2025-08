È passato più di un mese dall’ultimo falò di Temptation Island, ma le storie delle coppie protagoniste continuano a far discutere. Tra amori finiti, ritorni inaspettati, convivenze saltate e nuove frequentazioni, ecco cosa è successo ai fidanzati (e agli ex) che ci hanno tenuto incollati allo schermo quest’estate.

Lucia e Rosario: amore bruciato

Sembravano usciti dal falò più uniti che mai, ma la promessa di convivenza fatta da Rosario a Lucia si è rivelata solo fumo negli occhi. La delusione non ha tardato ad arrivare: lui ha disatteso tutto, e lei – in gran segreto – ha visto il tentatore Andrea. L’incontro è venuto alla luce solo grazie all’ennesimo video recapitato da Filippo Bisciglia, scatenando la rabbia di Rosario.

Lucia non si è fatta scoraggiare: è stata poi avvistata a fare shopping con altri due tentatori, Salvatore e Francesco. Rosario, dal canto suo, ha cercato di distrarsi in discoteca con Marco, fresco anche lui di rottura.

Marco e Denise: addio in silenzio

Dopo aver lasciato il programma insieme, Marco e Denise si sono detti addio lontano dai riflettori. Lei è stata vista al mare con le amiche, lui in giro tra locali romani e serate con l’amico Rosario. Nessun ritorno in vista, almeno per ora.

Antonio e Valentina: i futuri sposi (con gazebo riparato)

Una delle poche certezze del programma è la coppia formata da Antonio e Valentina. I due sono ancora felicemente insieme e, secondo fonti vicine, stanno organizzando il matrimonio. Intanto, il famoso gazebo distrutto dalla tempesta – e al centro di tante discussioni – è stato finalmente sistemato da Antonio. Un gesto simbolico che sancisce il loro nuovo inizio.

Simone e Sonia: crisi in corso?

Una voce diffusa da Amedeo Venza ha sollevato dubbi sulla tenuta della coppia: Sonia è incinta di quattro mesi, ma secondo un’indiscrezione vivrebbero su due piani separati della stessa palazzina. Nonostante siano tornati insieme per il bene del bambino, il rapporto sembrerebbe appeso a un filo. Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Alessio e Sonia: terzo falò, terzo ritorno

Dopo tre falò, finalmente una riconciliazione definitiva? Alessio e Sonia sono tornati ufficialmente insieme e sono stati avvistati più volte a Roma, mano nella mano. La loro storia, tormentata ma resistente, sembra aver trovato finalmente un equilibrio.

Sarah, Valerio e… Ary?

Sarah e Valerio avevano lasciato il programma da single, ma secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, si sarebbero rivisti in segreto. “Non è finita tra loro”, ha scritto. Resta da capire se Ary, la tentatrice con cui Valerio aveva iniziato una conoscenza, sia al corrente di questi sviluppi. Triangolo (ancora) aperto.

Maria Concetta e Angelo: fine definitiva

Nessuna speranza per Maria Concetta e Angelo, ribattezzato “TopoRatto”. Lei ha ripreso la sua attività su TikTok tramite il profilo della figlia, mentre lui è letteralmente sparito dai radar. Zero contatti, zero ritorni.