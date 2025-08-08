A cura di Annalisa Accardo

Stefania Orlando, tra le concorrenti più amate della storia recente del Grande Fratello, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio ha dichiarato che le piacerebbe vestire i panni di opinionista della nuova edizione del reality show. E perché no, intraprendere questa nuova avventura insieme all’amica Anna Pettinelli (ne abbiamo parlato QUI).

Ma non solo. Stefania, infatti, è tornata a parlare di alcuni protagonisti della passata edizione del GF. L'ex gieffina ha commentato gli scontri avuti in diretta con Beatrice Luzzi e rivelato il suo pensiero su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Penso che Beatrice abbia fatto il suo lavoro con le sue idee e io il mio con le mie. È normale che ci siamo scontrate su alcuni temi, probabilmente non saremo mai d’accordo. Se avessimo avuto le stesse opinioni forse sarebbe andata diversamente [...] Ho sempre detto apertamente che, secondo me, Shaila e Lorenzo erano una coppia da reality. C’era attrazione, passione, ma tutto sembrava legato al contesto. Infatti, il loro rapporto si è concluso con la fine del programma. Credo che se avessero giocato singolarmente avrebbero potuto esprimere meglio la loro personalità, soprattutto quella parte ironica e leggera che non è emersa. È stato un peccato, per entrambi”.

 