Stefania Orlando, tra le concorrenti più amate della storia recente del Grande Fratello, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio ha dichiarato che le piacerebbe vestire i panni di opinionista della nuova edizione del reality show. E perché no, intraprendere questa nuova avventura insieme all’amica Anna Pettinelli (ne abbiamo parlato QUI).

Ma non solo. Stefania, infatti, è tornata a parlare di alcuni protagonisti della passata edizione del GF. L'ex gieffina ha commentato gli scontri avuti in diretta con Beatrice Luzzi e rivelato il suo pensiero su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Penso che Beatrice abbia fatto il suo lavoro con le sue idee e io il mio con le mie. È normale che ci siamo scontrate su alcuni temi, probabilmente non saremo mai d’accordo. Se avessimo avuto le stesse opinioni forse sarebbe andata diversamente [...] Ho sempre detto apertamente che, secondo me, Shaila e Lorenzo erano una coppia da reality. C’era attrazione, passione, ma tutto sembrava legato al contesto. Infatti, il loro rapporto si è concluso con la fine del programma. Credo che se avessero giocato singolarmente avrebbero potuto esprimere meglio la loro personalità, soprattutto quella parte ironica e leggera che non è emersa. È stato un peccato, per entrambi”.