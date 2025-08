Helena Prestes, la modella brasiliana che ha conquistato il cuore del pubblico italiano durante l’ultima edizione del Grande Fratello, è pronta a fare ritorno sul piccolo schermo. Dopo il successo nel reality show condotto da Alfonso Signorini, la sua carriera televisiva sembra essere solo all’inizio. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Helena è stata confermata per un nuovo progetto televisivo, le cui registrazioni inizieranno già a settembre.

Al momento, resta ancora il riserbo sul titolo del programma e sull’emittente che lo trasmetterà, ma l’attesa tra i fan è già alta. Sui social, nelle ultime settimane, si sono rincorse numerose ipotesi: tra le più gettonate, quella di un format culinario, alimentata dal recente interesse di Helena per lo chef Alessandro Borghese, volto noto di diversi programmi gastronomici. Tuttavia, la stessa Marzano ha prontamente smentito questa indiscrezione, mantenendo il mistero attorno al nuovo show.

Ma le sorprese non finiscono qui. Secondo un’altra voce di corridoio, rilanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Helena Prestes sarebbe stata contattata anche per partecipare al Gran Hermano, la versione spagnola del Grande Fratello. Proposta che la modella avrebbe rifiutato per motivi personali: pare, infatti, che abbia preferito restare in Italia per stare accanto al compagno Javier Martinez.

Oltre alla carriera televisiva, Helena si sta godendo l’estate insieme a Javier, con cui sembra avere costruito un legame sempre più solido. La coppia, molto affiatata, starebbe già pianificando il futuro insieme: si parla infatti di una possibile convivenza a Terni, ulteriore conferma che la storia d’amore nata sotto i riflettori sta proseguendo a gonfie vele.

Nei prossimi giorni potrebbero emergere nuovi dettagli sul progetto che vedrà Helena Prestes protagonista. Per ora, non resta che attendere con curiosità e seguire gli aggiornamenti, con la speranza di rivederla presto in TV.