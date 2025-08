Un nuovo capitolo si apre nella vita di Alessia Prete, ex concorrente del Grande Fratello e volto noto anche per la sua partecipazione a Miss Italia. Con un tenero video pubblicato su Instagram, l’ex gieffina ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio. Accanto a lei, nel video, il compagno Alessandro, lontano dai riflettori ma ora protagonista di una grande emozione condivisa con i fan.

L’annuncio social: “Presto saremo in tre”

“Abbiamo notizie: presto saremo in 3”, ha scritto Alessia nel post che accompagna le immagini del pancino ormai visibile. Emozionata e sorridente, l’influencer ha mostrato il momento intimo accanto al compagno Alessandro, con il quale ha costruito una nuova vita lontano dai riflettori italiani. Nelle sue stories, ha aggiunto: “Non riuscivamo più a tenerlo per noi”, lasciando trapelare tutta la gioia per la futura maternità.

Una nuova storia d’amore dopo Matteo Gentili

Dopo la lunga e seguita relazione con Matteo Gentili, nata proprio tra le mura della casa del Grande Fratello e conclusasi nel 2019, Alessia ha ritrovato l’amore al fianco di Alessandro. Di lui si sa poco, se non che è estraneo al mondo dello spettacolo e, secondo quanto condiviso da Alessia stessa, viveva già a Ginevra, città nella quale lei si è trasferita di recente.

Una nuova vita in Svizzera

Oggi Alessia Prete ha completamente rivoluzionato la sua vita. Dopo aver lavorato come speaker per RDS a Milano, si è trasferita in Svizzera, dove lavora come digital content creator. In un video pubblicato a giugno sul suo profilo Instagram, aveva anticipato il grande cambiamento: “Trasferirsi non è cambiare casa, è cambiare occhi... cambi cultura, cambi abitudini, ma che bello. Questo vuol dire nuovi stimoli”.