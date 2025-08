L’estate è periodo di casting e grandi movimenti nei corridoi della scuola più amata della televisione italiana. Amici di Maria De Filippi, il celebre talent show di Canale 5, si prepara a tagliare il traguardo della venticinquesima edizione con importanti novità e conferme nel corpo docenti.

Una nuova edizione, tra tradizione e cambiamento

Mentre i provini per selezionare i futuri allievi sono già in corso, la macchina organizzativa di Amici 25 è a pieno regime. La struttura del programma, ormai collaudata, non subirà grandi stravolgimenti, ma un ritorno importante è destinato a far parlare il pubblico affezionato.

Il grande ritorno di Veronica Peparini

A grande sorpresa, è stato confermato il ritorno di Veronica Peparini, storica insegnante di danza moderna e contemporanea. Assente da qualche edizione, la coreografa riprende il suo posto tra i professori dopo essersi dedicata alla sua scuola, la Peparini Academy, e alla sua famiglia.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, Veronica andrà a sostituire Deborah Lettieri, che lascia il banco di insegnamento dopo una sola stagione. La Peparini aveva partecipato al programma per ben nove edizioni, diventando una delle figure più amate del format.

Professori confermati per canto e danza

Con l’unica eccezione del rientro della Peparini, il resto della squadra di insegnanti rimane invariato:

Professori di canto:

Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini

Rudy Zerbi

Professori di ballo:

Alessandra Celentano

Emanuel Lo

Veronica Peparini

Una combinazione di esperienza, carisma e competenze che promette di offrire ancora una volta performance di altissimo livello, sfide avvincenti e momenti emozionanti.