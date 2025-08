La favola tra Luca Onestini e Aleska Genesis Castellanos, nata sotto i riflettori del reality americano La Casa de Los Famosos, sembrava destinata a durare. E invece, a pochi mesi dalla fine del programma, i due avrebbero già messo un punto alla loro relazione.

Luca, ex concorrente del Grande Fratello Vip, aveva trovato nella modella venezuelana non solo una compagna di gioco ma, a suo dire, anche la donna capace di fargli riscoprire l’amore. “Non pensavo che mi sarei innamorato di nuovo, ma così è stato. È la donna che mi ha fatto credere nuovamente nell’amore. Entrambi sogniamo una famiglia e pensiamo al matrimonio”, aveva dichiarato l’ex vippone.

Tuttavia, secondo alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, sarebbe stata proprio Aleska a porre fine alla relazione. Diverse segnalazioni le avrebbero infatti confermato che la modella, una volta giunta in Italia per conoscere meglio la realtà di Luca, avrebbe cambiato idea sul futuro insieme a lui. Aleska ha condiviso un video in cui ha parlato di “differenze importanti” tra lei e Onestini, sottolineando come provengano da due mondi completamente diversi.

Per ora, né Luca né Aleska hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, anche se quest’ultima, in un video pubblicato sui social, non sembra lasciare spazio a dubbi.