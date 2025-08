Oriana Marzoli torna a far parlare di sé sui social, ma stavolta non per un nuovo progetto televisivo o per la sua vita sentimentale. L’influencer, diventata celebre in Italia grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP 2023, ha riportato all’attenzione dei fan un episodio piuttosto doloroso accaduto proprio durante il reality: l’incidente con la piastra per capelli che le lasciò una brutta ustione sul gluteo.

L’incidente al GF Vip e la rivalità con Nikita

Era un pomeriggio come tanti nella Casa più spiata d’Italia, quando Nikita Pelizon – poi vincitrice di quell’edizione – posizionò inavvertitamente una piastra per capelli ancora incandescente su una sedia. Oriana, ignara del pericolo, si sedette poco dopo, riportando una bruciatura che, come ha rivelato oggi, è ancora visibile.

In un video pubblicato nelle storie Instagram, Oriana si è mostrata in palestra durante un esercizio di potenziamento per i glutei. La clip, oltre a mettere in evidenza la sua forma fisica, ha rivelato anche il segno dell’ustione: “Questo segno bruttissimo sotto il sedere che mi è rimasto per colpa di quella là, lo devo togliere”, ha scritto, evitando di nominare direttamente Nikita, ma lasciando intendere chiaramente a chi si riferisse.

La rivalità tra le due, d'altronde, non è mai stata un mistero: scontri e battibecchi animarono sia il programma che il periodo successivo. E a quanto pare, le tensioni non si sono ancora del tutto spente.

Vita nuova in Spagna (e in amore)

Dopo la fine del reality e della breve relazione con Daniele Dal Moro, Oriana ha lasciato l’Italia per tornare a vivere stabilmente in Spagna. Oggi è felicemente fidanzata con Facundo Gonzalez, conosciuto durante un reality cileno, e continua a lavorare come influencer e volto televisivo.

Proprio in questi giorni ha annunciato una nuova avventura: sarà co-conduttrice del programma "El Loco Amor", in onda prossimamente su Mediaset España.