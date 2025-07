Oriana Marzoli è pronta a conquistare di nuovo il piccolo schermo. Dopo il successo riscosso nei reality italiani e spagnoli, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip torna protagonista con un nuovo progetto televisivo: “El Loco Amor”, l'inedito dating show targato Mediaset Infinity España.

L’annuncio sui social

A dare la notizia è stata la stessa Oriana, che attraverso un video pubblicato sui suoi profili social ha svelato il nuovo impegno professionale con il suo consueto entusiasmo: “Ciao ragazzi, sono Oriana Marzoli e farò parte del nuovo dating spettacolare di Mediaset Infinity El Loco Amor. Penso che sarà storico! [...] Sarò lì per darvi alcuni consigli su come conoscere le persone! Dopo il mio curriculum abbastanza ampio in argomenti d’amore, sapremo riconoscere cos’è una red flag, dove sì, dove no, e quando vale la pena provarci”.

Con oltre 2,6 milioni di follower su Instagram e 1,5 milioni su TikTok, Oriana si conferma un volto amatissimo dal pubblico giovane e un’influencer di riferimento per il mondo del gossip e dell’intrattenimento.

Il format: un esperimento inedito

Secondo quanto riportato da TeleCinco, El Loco Amor sarà uno dei principali progetti della piattaforma digitale di Mediaset España per la prossima stagione. Prodotto da Bulldog TV, lo show sarà condotto da Sebastián Gallego, premiato nel 2023 con un Premio Ondas per il podcast di successo La vida y tal, realizzato insieme ad Ana Milán.

A fianco del conduttore, Oriana avrà un ruolo da consulente sentimentale e opinionista, portando la sua esperienza nel mondo dell’amore televisivo e delle dinamiche relazionali.

Casting aperti

La produzione è ancora nella fase iniziale e i casting per partecipare sono già aperti. Oriana ha invitato i suoi fan a partecipare, promettendo un programma unico nel suo genere: “La cosa più importante: vi aspettiamo tutti al casting! Un bacione a tutti!”.

Da reality queen a coach dell’amore

Oriana Marzoli è una veterana dei reality show. Ha partecipato a diversi programmi sia in Spagna che in Italia, diventando celebre per il suo carattere esplosivo, il look impeccabile e le storie d’amore vissute davanti alle telecamere. In Italia, è diventata nota grazie alla sua travagliata relazione con Daniele Dal Moro, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Un nuovo capitolo per Oriana

Con El Loco Amor, Oriana inaugura una nuova fase della sua carriera televisiva, passando da protagonista a guida per chi è alla ricerca dell’amore. Tra intrattenimento, colpi di scena e consigli non richiesti (ma probabilmente azzeccati), il programma si preannuncia come uno degli show più attesi della prossima stagione digitale Mediaset.