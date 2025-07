Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultima edizione Vip del Grande Fratello, ha scelto di condividere con i suoi fan un momento molto intimo e difficile della sua vita. Dopo aver annunciato di dover affrontare un’operazione al cuore, l’influencer ha aperto il suo cuore in uno sfogo sui social, raccontando non solo della sua condizione fisica, ma anche del peso emotivo che sta vivendo.

La motivazione dell’intervento è legata a un problema cardiaco diagnosticato a seguito di un attacco ischemico transitorio avvenuto lo scorso maggio. Nikita ha spiegato che il suo cuore presenta un difetto che permette al “sangue sporco” di mescolarsi con quello “pulito”, aumentando il rischio di trombi e nuovi attacchi ischemici. Dopo mesi di visite e accertamenti, la decisione è stata quella di sottoporsi a un’operazione per mettere una protesi cardiaca.

Il malessere emotivo dietro il sorriso social

Ma il racconto di Nikita va oltre la dimensione medica. In un lungo post, l’ex gieffina ha espresso tutto il suo malessere emotivo, rivelando di sentirsi “in galera” e stanca di nascondere la sua sofferenza dietro contenuti più leggeri e divertenti sui social. Ha confessato di aver chiuso il suo brand motivazionale perché esausta, e di aver scelto per un periodo di soffrire, nonostante sapesse come stare bene.

Un messaggio di forza e vulnerabilità

“Adesso è il momento di provare a tirarsi su perché veramente basta. Raga, ci sto provando”, ha scritto con commozione, rivolgendosi ai fan che le hanno dimostrato sostegno e affetto. Un messaggio sincero e potente che mette in luce la forza e la vulnerabilità di una donna che, nonostante tutto, continua a lottare.