In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Grazia, Giulia Salemi si apre su molti aspetti della sua vita privata e professionale, mostrando una sincerità che conquista. Dalla sua recente maternità al rapporto con Pierpaolo Pretelli, fino alle difficoltà incontrate nel mondo dello spettacolo, la nota influencer mette in luce il suo percorso fatto di sacrifici e meritocrazia.

Una carriera costruita da zero

Giulia parla con orgoglio dei traguardi raggiunti, sottolineando di non essersi mai appoggiata a conoscenze influenti o a relazioni con personaggi famosi: “Mai avuto fidanzati ricchi o famosi. Ho cominciato da zero e ora sono qui”. Questa affermazione è un chiaro messaggio di forza e indipendenza in un settore spesso criticato per favoritismi e raccomandazioni.

Il podcast “Non lo faccio per moda”: un progetto che fatica a decollare per i pregiudizi di genere

Tra i suoi progetti più importanti c’è il podcast Non lo faccio per moda, che a settembre tornerà con la sua terza stagione. Nonostante il successo, Giulia rivela un aspetto difficile: “Ho contattato alcuni attori e cantanti maschi che hanno declinato l’invito: ‘Il podcast non è in linea con il nostro talent’, hanno detto i manager”.

Un rifiuto che, secondo Salemi, ha a che fare con la percezione ancora radicata nel mondo dello spettacolo che una donna non possa affrontare certi temi con autorevolezza. “Ci sono podcast condotti da uomini dove vanno tutti, io invece devo ancora dimostrare di poter trattare certi temi solo perché ho capelli e ciglia lunghe, cioè sono una donna”.

L’episodio con Giuseppe Cruciani, racconta, è stata una delle puntate più apprezzate, a dimostrazione della sua capacità di affrontare argomenti “maschili” con competenza.

La maternità e il cambiamento del rapporto con il corpo

La gravidanza ha portato una nuova consapevolezza nel rapporto di Giulia con il proprio corpo: “In passato non mi piaceva, mi sembrava goffo. Ero insicura. Ora ho un approccio più soft sull’aspetto estetico perché sono cambiate le mie priorità, anche se adoro ancora il make up”.

L’arrivo del piccolo Kian ha rappresentato una rivoluzione anche nella sua vita di coppia con Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo, appena tornato dall’Honduras dopo L’Isola dei Famosi, sta ora affrontando insieme a Giulia la sfida della convivenza e della nuova vita da neo-genitori.

Amicizie al femminile difficili, ma l’amore esiste

Giulia confessa di non aver mai trovato un’amica con cui legare in modo profondo, ma di aver scoperto una vera amicizia a Milano, non con donne ma con due amici uomini gay. “Forse il segreto è che custodiscono la parte migliore di una femmina e di un maschio contemporaneamente”. Un pensiero che apre uno spaccato interessante sulle relazioni e sull’importanza di accettare le diversità.

Un legame profondo con l’Iran e la paura per la guerra

Infine, la Salemi parla con commozione del suo legame con l’Iran, dove vivono ancora alcuni suoi familiari. Nei giorni delle tensioni in Medio Oriente ha espresso forte preoccupazione: “Mia madre ha cercato di capire se fosse possibile farli venire in Italia, ma è troppo complicato”.