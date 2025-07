Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata di Temptation Island, il popolare docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, che continua a registrare ascolti record. La puntata ha raccolto davanti al video ben 3,8 milioni di telespettatori, con uno share che ha raggiunto il 30%, confermando ancora una volta il grande interesse del pubblico per il programma.

Il format, che mette alla prova la fedeltà e la forza dei sentimenti di diverse coppie, continua a coinvolgere e appassionare gli spettatori, regalando momenti di grande emozione e tensione. Grazie a una miscela di dinamiche sentimentali e colpi di scena, Temptation Island si conferma uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate televisiva.

Il viaggio all’interno delle storie d’amore in bilico proseguirà con una vera e propria maratona: la prossima settimana, infatti, il programma tornerà in onda per ben tre serate consecutive, nei giorni 29, 30 e 31 luglio 2025, promettendo ulteriori sviluppi e sorprese per i fan.

Non resta che sintonizzarsi e scoprire come evolveranno le vicende delle coppie in gioco, sotto l’attenta guida di Filippo Bisciglia.