Dopo il suo addio alla Rai nel 2020, Lorella Cuccarini è stata accolta a braccia aperte da Maria De Filippi e ad Amici sembra aver trovato la sua dimensione: è infatti una delle professoresse più amate, sia dal pubblico che dagli alunni della scuola. Nei suoi 40 anni di carriera, la conduttrice e ballerina ha conosciuto molti alti, ma anche diversi bassi, come quando nel 2003 ha presentato Scommettiamo Che insieme a Marco Columbro, e poi è sparita dai radar per diversi anni.

In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, la prof di Amici ha spiegato come mai dal 2003 al 2008 non l’abbiamo più vista in televisione: “La forza mia e di mio marito è che abbiamo gioito ogni volta dei successi dell’altro. E siamo stati di supporto nei momenti di difficoltà. Quali sono stati i miei? Ad esempio, nei primi anni 2000 ho avuto uno stop televisivo che non è dipeso da me. Avevo un contratto esclusivo con la Rai e dopo la conduzione di Scommettiamo Che, con Marco Columbro, mi hanno messa in panchina e sono stata ferma. Il problema è che io avevo firmato per tre anni e non potevo apparire in altre reti. Così me ne sono stata a casa, pagata senza fare nulla. Quello per me è stato un grande affronto. Da sempre sono stata abituata a lavorare e di conseguenza a guadagnare. Lì ho pensato che la mia parabola ascendente fosse finita”.

Lorella Cuccarini e il difficile rapporto con Alberto Matano

Al magazine Gente, Lorella Cuccarini ha anche raccontato di come, dopo quel periodo complicato, sono arrivate nuove opportunità ed ha anche ricordato La Vita in Diretta, specificando però che quell’avventura ha avuto una fine amara (si riferisce alle tensioni con Alberto Matano): “Poi sono arrivate tante cose, ad esempio se penso ad Amici, alle emozioni che mi sta regalando, penso che la vita inaspettatamente mi abbia saputo sorprendere. La Vita in Diretta? Sì, nel 2020, diciamo che è stata un’esperienza forte, ma con un epilogo amaro, ecco, da lì ho imparato a farmi portare dal vento e non è facile per una come me che ama tenere tutto sotto controllo”.

E ci ricordiamo tutti di quella lettera del 26 giugno 2020, quando la conduttrice si è scagliata contro Matano: “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. Ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni”.

Di recente il giornalista Giuseppe Candela ha anche cercato di far fare pace a Matano e Lorella Cuccarini, ma il conduttore de La Vita in Diretta ha svicolato la proposta dicendo di non aver mai litigato con nessuno. E sempre Matano, lo scorso maggio, ha commentato le accuse di maschilismo che le ha rivolto la sua collega cinque anni fa: “Smentisco e respingo queste accuse perché sono cose che non fanno parte di me e non mi appartengono. Specifico che è l’unica volta che mi è stato detto che sono maschilista. L’ho vissuta come un’ingiustizia, una cosa che non corrisponde al vero e che rifiuto. Se l’ho rivista? No, non ci incrociamo, anzi no, l’ho vista ad Amici, ci siamo salutati”.