Tra due mesi torneranno finalmente Milly Carlucci e Paolo Belli con la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, uno degli show di punta del palinsesto Rai. La nuova stagione si preannuncia ricca di sorprese, con i primi nomi del cast già iniziati a circolare e qualche esclusione inaspettata.

I primi nomi del cast

L’unico concorrente ufficialmente annunciato dalla produzione è Maurizio Ferrini, che tornerà nei panni della celebre “Signora Coriandoli”. Accanto a lui, diverse firme autorevoli del giornalismo come Francesca Fialdini, Fabio Fognini e Andrea Delogu sembrano confermate. A questi si aggiungerebbero personaggi noti come Claudio Cecchetto, Pierluigi Pardo, Flavio Insinna, Piero Chiambretti, Martina Colombari, Marcella Bella e Anna Safroncik. Al contrario, sembra definitivamente saltata la partecipazione di Barbara d’Urso.

La giuria resta blindata

Nonostante le voci e i tentativi di rinnovamento, Milly Carlucci si conferma molto legata alla sua squadra di giurati e non sembra intenzionata a cambiare la formula vincente degli ultimi anni. Neanche Ivan Zazzaroni, considerato da molti il membro più sostituibile, dovrebbe lasciare il suo posto, anche se al momento sembra vicino a un approdo in Mediaset e a un possibile ruolo al Grande Fratello di Simona Ventura.

Cruciani e Travaglio: tra offerte e rifiuti

Particolarmente interessante è la situazione legata a Giuseppe Cruciani e Marco Travaglio. Il conduttore radiofonico non ha ricevuto alcuna proposta da Milly Carlucci per quest’anno, anche se in passato era stato contattato per due anni consecutivi (2022 e 2023). Lui aveva sempre rifiutato di partecipare come concorrente, proponendosi invece come giurato, ma la risposta è sempre stata un deciso “thank u, next”.

Diversa è la storia di Marco Travaglio, firma de Il Fatto Quotidiano, che sarebbe stato effettivamente contattato dalla produzione. Il giornalista, però, non si è mostrato particolarmente entusiasta all’idea di entrare nel cast fisso, anche se potrebbe partecipare come ballerino per una notte, in una veste simile a quella avuta da Belen Rodriguez e Francesca Pascale in precedenti edizioni.

Il countdown è iniziato

Manca poco all’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle, che come sempre promette spettacolo, danza e qualche colpo di scena. Nel frattempo, i fan restano in attesa di nuovi annunci ufficiali e di scoprire quali star saliranno sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana.