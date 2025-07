Il viaggio emozionante e turbolento delle coppie di Temptation Island 2025 continua a regalare colpi di scena e momenti di grande tensione. Dopo la quinta puntata, terminata con confronti decisivi e decisioni importanti, il pubblico è pronto a scoprire cosa accadrà nella sesta puntata, in programma eccezionalmente il 29 luglio 2025 su Canale 5.

La sesta puntata: nuove sorprese e tensioni alle stelle

Le anticipazioni rivelano che anche in questa nuova puntata i sentimenti saranno messi a dura prova. Tra le situazioni più calde spiccano le dinamiche tra Antonio e Valentina: lei ha scoperto che lui potrebbe essere “innamorato” di una single, un sospetto che rischia di mettere seriamente in discussione il loro rapporto.

Non meno complicata la situazione di Maria Concetta, che ha visto il fidanzato Angelo cercare di nascondersi e aggirarsi furtivamente con una tentatrice, eludendo le telecamere e alimentando dubbi e sospetti.

Per quanto riguarda Alessio e Sonia M., usciti separati nelle scorse puntate, resta incerto se li rivedremo nuovamente o se il loro percorso si è ormai concluso definitivamente.

Ovviamente, non mancheranno momenti di forte tensione anche per le altre coppie rimaste in gioco, tra emozioni contrastanti, scelte difficili e confronti serrati.

Quando e dove seguire Temptation Island

Per tutti i fan, un’importante novità: gli ultimi tre appuntamenti saranno trasmessi in tre serate consecutive, il 29, 30 e 31 luglio 2025. Le puntate andranno in onda su Canale 5, con la possibilità di rivederle in replica sui canali Mediaset e sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Inoltre, per chi volesse recuperare contenuti extra, dietro le quinte e clip esclusive, sono disponibili i siti ufficiali e le pagine social di Temptation Island e Witty TV.