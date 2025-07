Nel corso dell’ultima puntata del suo format Falsissimo, Fabrizio Corona ha anche rivelato che una nota ex concorrente del Grande Fratello avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino, circostanza che avrebbe fatto infuriare Belen Rodriguez.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona

Stando alle rivelazioni dell’ex re dei paparazzi, Stefano avrebbe contattato su Antonella Fiordelisi su Instagram: “La nostra Antonella Fiordelisi oggi è fidanzata con un mio grande amico (Giulio Fratini, ndr). Lei ha un profilo Instagram top, devastante, è seguita da milioni di follower, mostra un fisico incredibile, in costume, e negli anni è stata contattata da moltissimi personaggi famosi, le persone più importanti e conosciute. Guardate che molti calciatori famosissimi hanno scritto ad Antonella, tipo Cristiano Ronaldo, con cui però non è mai andata. Non solo sportivi, le ha scritto anche Stefano De Martino, con cui è andata, mentre lui stava con Belen. Questa è una notizia che ha scatenato una lite furiosa tra Stefano e Belen, perché lei l’ha saputo e si è incavolata moltissimo. Parlo del periodo in cui lei ha scoperto che Stefano l’aveva tradita con diverse persone”.

La smentita di Antonella Fiordelisi

Circa un anno fa, Dagospia e l’esperto di gossip Alessandro Rosica avevano parlato di una presunta liaison tra Stefano e Antonella, risalente a quando lui stava ancora con Belen. L’influencer campana aveva però immediatamente smentito: “Leggo gossip beceri, ma voglio chiarire. Io non sono mai stata con uomini impegnati, quindi per queste accuse false ci penseranno i miei legali”.

Nei giorni successivi, la Fiordelisi ha anche aggiunto: “Mi tirano sempre in mezzo, ma io non sono mai uscita con persone occupate. Non sono stata con De Martino. Magari in passato ho commesso errori di valutazione, ma non voglio più quel tipo di popolarità. Vorrei che, se si parla di me, fosse per qualcosa che faccio, per il mio lavoro. Non dico di non essere partita con il piede sbagliato, ma vorrei invertire questa tendenza. Stefano l’ho incontrato nel 2021, ma preciso che era nel periodo in cui Belen era fidanzata con Antonino Spinalbese. Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita. Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi. Ma non è accaduto”.

FanPage aveva confermato la versione della Fiordalisi, ma stando alle loro fonti qualcosa tra Antonella e Stefano ci sarebbe stato: “Si sono incontrati quando la Rodriguez era impegnata con Spinalbese. Durante questo incontro solo qualche bacio, ma Stefano e Antonella erano single”.

Belen e l'audio infuocato inviato ad Antonella

Il noto portale ha anche aggiunto che per colpa dei gossip non fondati, secondo i quali De Martino era stato con la Fiordelisi quando era ancora impegnato, Belen a capodanno del 2024 avrebbe inviato un audio infuocato ad Antonella: “La Fiordelisi ha ricevuto un messaggio audio infuocato da parte di Belén Rodriguez. Belen era convinta che la Fiordelisi li avesse mancato di rispetto, così l’ha affrontata con durezza. Nel messaggio vocale la conduttrice argentina darebbe voce alla sua furia, apostrofando l’ex gieffina come una poco di buono, sostenendo di avere visto una foto di Fiordelisi in reggiseno a casa di De Martino, circostanza che non sarebbe mai accaduta”.