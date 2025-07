Sembrava aver trovato finalmente la sua serenità lontano dai riflettori, ma oggi Mary Falconieri, ex concorrente del Grande Fratello 14, sta vivendo un momento molto delicato sul piano personale e familiare.

Conosciuta dal pubblico per la sua dolcezza e riservatezza durante la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, Mary aveva conquistato il cuore dei telespettatori con la sua storia d’amore con Giovanni Angiolini, medico e volto noto anche per la successiva relazione con Michelle Hunziker. La loro storia si concluse poco dopo il reality, e da allora Mary ha preferito allontanarsi dalla televisione, mantenendo però una certa presenza sui social.

Mary Falconieri via Instagram

Il matrimonio

Circa quattro anni fa la svolta: il matrimonio con Giuseppe Schiavello e, l’anno successivo, l’annuncio della gravidanza. La nascita della piccola Giulia aveva segnato quello che sembrava essere l’inizio di una nuova vita felice e stabile. Ma qualcosa, evidentemente, non è andato come sperato.

Le voci di crisi e le frecciate social

Da settimane, infatti, si rincorrono indiscrezioni su una presunta crisi tra Mary e il marito, alimentate anche da alcune frecciatine social della suocera, che sembravano essere rivolte proprio all’ex gieffina. Mary ha sempre mantenuto il silenzio, evitando di commentare pubblicamente la situazione. A rompere il riserbo, però, è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che in una recente intervista radiofonica ha affermato: “Mary Falconieri si è lasciata. Dice che si tratta di tradimento, non si sa da parte di chi, ma la suocera ha scritto cose contro di lei”.

La conferma (indiretta) arriva da Mary

A confermare indirettamente quanto sta accadendo, è stata la stessa Mary, che nelle ultime ore ha pubblicato una commovente lettera dedicata alla figlia Giulia. Un messaggio pieno d’amore e dolore, che sembra mettere definitivamente nero su bianco la crisi in atto: “Quante cose vorrei dirti, figlia mia. Hai solo 3 anni ma ragioni come una di 6, sei così sveglia e intelligente. Però tante cose sono ancora troppo grandi per te, ed è difficile trovare le parole giuste. Mamma sta facendo il massimo per te e la tua sorellina, sta superando mari e monti, sta combattendo con tutta la sua forza per trovare un nuovo equilibrio, seppure diverso da quanto sognato e desiderato”.

Il messaggio prosegue con parole che non nascondono la sofferenza, ma che trasmettono tutta la determinazione di una madre pronta a combattere per il bene delle sue figlie: “Il nostro mondo purtroppo è cambiato e so che questa situazione può essere confusa e dolorosa. Vi incoraggerò sempre a parlare con me di qualsiasi cosa voi stiate provando, non sarete mai sole in questo viaggio. Siamo una squadra fortissima, come ci diciamo sempre noi, e affronteremo tutto insieme”.