Francesca Sorrentino e Manuel Maura, volti noti al pubblico di Temptation Island, tornano al centro del gossip dopo essere stati avvistati insieme al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Ma dietro a quella che sembrava una semplice reunion tra ex protagonisti del reality, si nasconde un intreccio di sentimenti, segreti e polemiche.

Un amore mai davvero finito?

Negli ultimi giorni, il web è esploso con voci insistenti: secondo alcune indiscrezioni, Francesca e Manuel non si sarebbero mai davvero lasciati, nemmeno durante la partecipazione di lei a Uomini e Donne. Questo avrebbe portato, sempre secondo i rumors, alla sua "radiazione" dai programmi di Maria De Filippi, accusata di aver preso in giro la redazione e i telespettatori.

A far scoppiare il caso è stata una segnalazione riportata sul blog Dariatvgossip, secondo cui una ragazza avrebbe passato del tempo con Manuel lo scorso maggio. Durante quei giorni, lui le avrebbe confidato di pensare ancora a Francesca e di volerla sposare, pur essendo in compagnia di un’altra. La notizia sarebbe poi arrivata alla stessa Francesca, che avrebbe ringraziato per la segnalazione e ammesso di sentirsi sollevata: "Non riesco a vivere una nuova relazione in modo sereno. Sapere la verità mi aiuta a sentirmi meno in colpa".

Ma ciò che ha colpito di più è che Francesca, anche in quei messaggi, avrebbe ammesso di avere ancora Manuel nella testa, lasciando intendere che forse, anche durante il suo trono, il suo cuore non fosse del tutto libero.

Le smentite di Manuel

Dal canto suo, Manuel ha voluto fare chiarezza in un’intervista a Fanpage, smentendo categoricamente ogni ipotesi di ritorno di fiamma: “Io sono single, e anche lei lo è. Se fossimo stati fidanzati, non credo che saremmo stati così distanti negli ultimi mesi”.

Riguardo all’episodio durante il matrimonio, Manuel ha spiegato che Francesca aveva avuto un problema con il vestito, e lui si era semplicemente offerto di aiutarla: “Conoscendola, so che certe situazioni le creano ansia. L’ho aiutata e siamo usciti dalla chiesa per sistemare la zip rotta”.

Ha poi aggiunto di non essere pronto per una nuova relazione: “In questo momento devo lavorare su me stesso. Non voglio far soffrire nessuno. Non escludo un riavvicinamento futuro, ma ora non stiamo insieme”.

Alla domanda se sarebbe geloso se Francesca trovasse un nuovo amore, Manuel ha risposto senza esitazioni: “Credo proprio di sì”.