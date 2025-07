“L’amore non è bello se non è litigarello”: un proverbio che calza a pennello per Helena Prestes e Javier Martinez. Da quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, la loro relazione è stata una montagna russa di emozioni, discussioni, silenzi e riconciliazioni. Ma, come dimostrano ancora una volta, il loro amore è più forte di ogni divergenza.

Negli ultimi giorni sono stati avvistati dai paparazzi di Chi Magazine nel centro di Milano, sorridenti ma anche protagonisti di un piccolo battibecco durante una passeggiata in bicicletta. Nulla di grave, solo un momento di tensione che ogni coppia vive. Dopo essersi separati per qualche ora – forse per riflettere a mente lucida – si sono ritrovati, come sempre.

Un amore nato sotto i riflettori

Helena e Javier si sono conosciuti davanti alle telecamere, ma hanno dimostrato che il loro sentimento va ben oltre lo show. Dopo la fine del reality, hanno continuato a vivere la loro storia alla luce del sole, parlando senza filtri di progetti futuri: convivenza, matrimonio, figli. “Io sogno una casa tutta mia e una bambina. Una femmina, sì, una cavallina, come dico io”, aveva raccontato Helena, svelando il desiderio di una famiglia con Javier.

Anche lui non ha mai nascosto le sue intenzioni: “Mi vedo in una casa piena di vita, amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme”. Parole che fanno capire quanto il loro legame sia autentico e radicato.

Una casa a Milano… e una proposta in arrivo?

Dopo una romantica vacanza in Egitto, la coppia è tornata in Italia più unita che mai. Già ad aprile erano stati visti alla ricerca di una casa a Milano, e negli ultimi giorni un dettaglio ha fatto sognare i fan: in un video pubblicato su TikTok il 10 luglio, mentre scartava dei regali ricevuti, Helena si è lasciata sfuggire un enigmatico “Forse va nell’altra”. Una frase che molti hanno interpretato come un chiaro riferimento a un trasloco imminente. Verso la loro nuova casa insieme?

E il matrimonio? Non è più solo un’idea. La proposta, secondo alcuni vicini alla coppia, sarebbe già “nell’aria”. L’estate, si sa, è il momento delle grandi decisioni. E chissà che tra una biciclettata e un abbraccio sotto il cielo di Milano, non arrivi anche un anello.