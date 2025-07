Dopo un percorso televisivo costellato di colpi di scena, Oriana Marzoli, tra le protagoniste assoluta della settima edizione del Grande Fratello Vip, torna a far parlare di sé in relazione a Supervivientes, il celebre reality spagnolo ambientato in Honduras (versione iberica de L’Isola dei Famosi). Ma questa volta, l'influencer con origini italo-venezualane guarda al programma da una prospettiva completamente diversa: non più come concorrente, ma come potenziale conduttrice.

Durante la sua partecipazione al Cuore Summer Party, l’ex vippona ha risposto con entusiasmo e una punta di ironia a una domanda posta da Your Way Magazine circa un suo possibile ritorno al reality show in un ruolo inedito. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: “Credo di potermi immaginare. Essere una concorrente non fa per me, ovviamente, su questo siamo tutti molto chiari. Ma wow, penso che quegli abiti... chi potrebbe starci meglio di me? Voglio dire, mi piacerebbe molto...”.

Un rapporto complicato con "Supervivientes"

Il rapporto di Oriana Marzoli con Supervivientes è stato finora decisamente “complicato”. Nella sua prima partecipazione nel 2014, ha abbandonato l'isola appena quattro giorni dopo l'arrivo. Nel 2017, invitata come "fantasma del passato", ha resistito meno di 24 ore. Solo nella sua ultima apparizione nel 2023, la Marzoli è riuscita a portare a termine la missione assegnatale, mostrando un maggiore senso di impegno, pur senza mai diventare una concorrente ufficiale. A questo punto, resta da vedere se Mediaset España raccoglierà il suo appello.

Oriana Marzoli, l'avventura al GF Vip e la storia con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli, influencer spagnola ma con origini italo-venezuelane, è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute dell’edizione del Grande Fratello Vip a cui ha partecipato. Con il suo stile esplosivo, la sua sincerità disarmante e la capacità di far parlare di sé nel bene e nel male, Oriana ha conquistato l’attenzione di pubblico, media e opinionisti, diventando una delle concorrenti più divisive e seguite di quella edizione. Dal momento in cui ha varcato la porta rossa, Oriana ha portato nella casa una carica di energia e glamour difficilmente ignorabile. Già nota al pubblico spagnolo per la sua partecipazione a reality come Mujeres y Hombres y Viceversa e Supervivientes, in Italia ha rapidamente imposto la sua presenza con un mix di grinta, sensualità e ironia. Il suo carattere diretto l’ha portata spesso al centro di dinamiche accese e scontri verbali con altri concorrenti, ma anche a creare alleanze forti e legami sinceri, che hanno mostrato il suo lato più umano e fragile.

Uno degli elementi più seguiti del suo percorso nella Casa è stata la relazione travagliata con Daniele Dal Moro. Tra alti e bassi, momenti di grande passione e discussioni infuocate, il loro legame ha diviso il pubblico ma ha anche catalizzato l’attenzione per settimane fino all’epilogo arrivato alcuni mesi dopo la conclusione del GF Vip.