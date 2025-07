Un’ex concorrente del Grande Fratello si sposa. Ad annunciarlo è stata lei stesso su Instagram, dove ha pubblicato un video della proposta di matrimonio del suo fidanzato. Stiamo parlando di Valentina Vignali, che convolerà a nozze con Fabio Stefanini. L’ex cestita e influencer e il futuro marito (anche lui giocatore di basket) si sono ritrovati dopo undici anni, dopo che avevano avuto una storia quando erano molto giovani.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano

“Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie… Sì, lo voglio. Per sempre”.

Nell’estate del 2024, dopo ben 11 anni, Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono rivisti, e quel sentimento, mai sopito, li ha finalmente ricongiunti: “Lui aveva un torneo a Rimini e con le amiche siamo andate. Appena arrivo al campo, lo vedo e dico “mamma mia che bono!”. Scherzi a parte, a parte il lato estetico, io davvero sentito qualcosa. Quando sono tornata a casa le mie amiche mi hanno detto che aveva occhi solo per me e che lui era ancora innamorato. All’inizio avevo molta paura. Io giro molto, capisco che non sia facile fidarsi anche perché purtroppo la società di oggi non ha valori ma poi ci siamo rincastrati. Da questa storia ho capito quanto sia diverso, fin da subito, un uomo che ti vuole davvero. La vita ci ha separato in un momento in cui forse era giusto e ci siamo ritrovati quando eravamo giusti l’uno per l’altra. Alla fine il cerchio si chiude”.