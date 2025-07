Tra le tante coppie nate nell'ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne, quella formata da Gloria Nicoletti e Guido Ricci ha sicuramente catalizzato l’attenzione del pubblico. Complici i numerosi tira e molla, i malintesi e le continue tensioni, la loro storia è stata fin dall'inizio tutto fuorché lineare. E ora è arrivata al capolinea.

Una storia piena di alti e bassi

Gloria e Guido avevano lasciato il dating show di Maria De Filippi dichiarandosi reciprocamente sentimenti profondi, soprattutto da parte di lui. Nonostante i dubbi iniziali della dama, avevano deciso di vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Tuttavia, il percorso fuori dallo studio non si è rivelato più semplice: la coppia è stata protagonista di continue rotture e riconciliazioni, dando vita a una storia decisamente turbolenta.

Il compleanno e la lite social

L'ultima scintilla si è accesa pochi giorni fa, in occasione del compleanno di Gloria. Guido aveva deciso di sorprenderla con un gesto romantico, pubblicando nelle sue storie Instagram le immagini di una camera d’albergo decorata con petali di rosa e con in sottofondo la canzone Beautiful Things. A corredo del post, la scritta: "Buon compleanno! Le parole di questa canzone dicono tutto". La reazione di Gloria, però, non è stata quella sperata. La dama ha infatti commentato pubblicamente: “Mi offendi e poi metti foto? No comment. Mi hai rovinato il compleanno! Tu sai! Finte dediche!”. Parole dure, che hanno lasciato poco spazio a interpretazioni. Guido, dal canto suo, ha preferito evitare lo scontro, rispondendo seccamente: “Io non ho offeso nessuno. Nemmeno mi va di commentare.”

Gloria ufficializza la rottura

Dopo qualche giorno di silenzio, è stata proprio Gloria a mettere la parola fine a questa storia, con un messaggio pubblicato nelle sue storie Instagram: "Buongiorno a tutti, a malincuore vi comunico che dopo tanti tentativi la storia con Guido è finita. Gli auguro con tutto il cuore tanto bene e buona vita”.