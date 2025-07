Dopo aver vinto l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Cristina Plevani è tornata in Italia. Come dichiarato a Fanpage, la vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello ha partecipato al reality show condotto da Veronica Gentili perché non poteva assolutamente dire di no ad una proposta così vantaggiosa dal punto di vista economico.

“La scelta di fare L’Isola dei Famosi per me è avvenuta in modo razionale. Non potevo dire di no a questa occasione a 53 anni. Sono una persona che pensa al futuro, lavoro in piscina con contratti di collaborazione sportiva, non ho contributi, malattie e ferie. Dovevo trovare un piano B. Così ho detto ‘io questo treno lo prendo, vediamo dove mi porta’. Magari non fa nessuna fermata, magari è un Intercity o un regionale. Voglio tenere gli occhi aperti”.

Il montepremi vinto non lo spenderà, ma lo metterà da parte “per qualsiasi evenienza” perché “non sono così sprovveduta”. “Non sono una che butta via i soldi e oggi non mi manca nulla. Sono quel tipo di persona che li mette da parte per qualsiasi evenienza, non sono così sprovveduta”, ha detto l’ex naufraga. E sul suo futuro non le dispiacerebbe restare nell’ambito televisivo, dato che sicuramente pagano meglio di un contratto di collaborazione come bagnina: “Ma è così peccaminoso sperare che qualcuno mi dica “hai voglia di fare l’opinionista per un po’?”, ha concluso la Plevani.

Tuttavia, nonostante il suo intendo è quello di restare in tv, non parteciperebbe di partecipare all’edizione Vip/Gold del Grande Fratello, che andrà in onda a partire da gennaio 2026. “Non accetterei - ha detto Cristina a Leggo -. Ho fatto l’edizione migliore, la prima. Capisco che molti facciano un reality dietro l’altro come lavoro, ma io non mi ci vedo. Poi sono appena tornata da due mesi di Isola dei Famosi, non riuscirei a chiudermi in una casa di nuovo adesso. Inoltre, il format attuale non mi piace”.