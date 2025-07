La diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani, ma l’attenzione si è anche concentrata su un altro momento drammatico che ha segnato la finale del reality show condotto da Veronica Gentili. Durante una delle prove più difficili, quella in apnea, Loredana Cannata ha vissuto un'esperienza a dir poco traumatica. La naufraga, infatti, si è ritrovata incastrata sotto l'acqua per oltre un minuto, rischiando la vita in diretta nazionale.

Un incidente spaventoso

La prova in apnea, uno degli eventi più attesi del programma, ha visto Loredana costretta a rimanere sott'acqua per diversi secondi. Purtroppo, durante l’esecuzione, i suoi capelli si sono incastrati nella gabbia, bloccandola in una posizione pericolosa. Quello che inizialmente sembrava un momento di tensione si è trasformato in un'esperienza terribile quando la Cannata ha iniziato a lottare per liberarsi, con l’acqua che le entrava in bocca e la respirazione che si faceva sempre più difficile. In quel drammatico momento, Loredana ha avuto la sensazione che la sua vita fosse in pericolo. Ha infatti dichiarato sui social: “Dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie, ma sono rimasta incastrata sott’acqua per più di 50 secondi, cercando di strappare i capelli incastrati. La bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente per cercare aria, e ingoiavo acqua, più volte ho pensato seriamente che sarei morta così”.

Dopo l’incidente, Loredana ha raccontato di aver dovuto affrontare diverse difficoltà respiratorie. Solo qualche ora dopo aver lasciato l’Isola, è stata costretta a recarsi in pronto soccorso per un controllo. I medici l’hanno poi ricoverata in cardiologia per eseguire una serie di esami, preoccupati per le possibili ripercussioni sul cuore e sulle coronarie. L’attrice ha postato un aggiornamento sui social, rivelando che attualmente si trova nell’ospedale Gemelli Isola, a Roma, in attesa di ulteriori analisi. “Il mio primo letto dopo la stuoia è stato un letto d’ospedale”, ha scritto Loredana, “ma voglio ringraziare la struttura per la grande serietà con cui lavora. La sanità italiana a volte sbaglia, ma insegna e accoglie con grande cura”.

Loredana ha anche riflettuto sull’aspetto psicologico dell’incidente, raccontando di come la paura di morire l’abbia colpita duramente. Nonostante la vicinanza alla morte, la sua resilienza è emersa con forza. “Dopo l’adrenalina iniziale e l’euforia di essere sopravvissuta, rimangono le conseguenze fisiche e psicologiche,” ha aggiunto. “Grazie a tutti per l’amore e il supporto, i vostri commenti mi hanno fatto bene al cuore”.

Loredana Cannata non è la sola tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi a dover fare i conti con le ripercussioni fisiche dopo l’esperienza in Honduras. Anche Mario Adinolfi ha raccontato di essersi sottoposto a controlli medici a causa della significativa perdita di peso durante il reality.