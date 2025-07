Lo scorso mercoledì la diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi è andata in archivio con la vittoria di Cristina Plevani. Uno dei protagonisti del celebrity survivor condotto da Veronica Gentili è stato anche Mario Adinolfi, figura divisiva non solo per le sue idee, ma anche per quanto fatto in Honduras. Oltre alle discussioni con gli altri naufraghi, il giornalista ha fatto storcere il naso al pubblico per non aver partecipato attivamente alla vita su Cayo Cochinos e per non aver preso parte alle varie prove a causa del suo peso. Adinolfi è sbarcato in Honduras che pesava 221 chili, e durante la sua permanenza sull’isola ne ha persi oltre 30.

“Dal giorno in cui sono uscito di casa ho perso 34 chili, perché c’è stata una fase pre-isola in Honduras in cui ho perso agevolmente i primi 7 chili di liquidi anche per la pesantissima umidità. Poi sull’Isola in 57 giorni ne ho persi altri 27. È come essermi tolto da dosso quattro casse d’acqua di quelle che si comprano al supermercato”, ha dichiarato Mario in una recente intervista a La Repubblica.

Nelle scorse ore, Adinolfi ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto che lo ritraggono ricoverato in ospedale, e ha spiegato cos’è successo: “Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare”.