Nei giorni scorsi, Can Yaman è tornato nuovamente al centro del gossip. Sul profilo Instagram di un beach club di Castel Volturno, località del Litorale Domizio, è stato pubblicato un collage di foto, e tra queste si vede anche il divo turco in compagnia di una ragazza girata di spalle. Grazie al tag è stato però possibile risalire all’identità della donna in questione: si tratta della dj e produttrice nota come Sara Bluma. Questa settimana, Can è uscito definitivamente allo scoperto. Lui e la sua nuova fiamma sono apparsi fianco a fianco all’Italian Global Series Festival, evento che si è svolto a Rimini.

Can Yaman e Sara Bluma, retroscena inediti sulla loro relazione

A svelare nuovi retroscena sulla nuova relazione del divo turco è stato Alessandro Rosica: “Can Yaman ufficializza così la sua storia con Sara. Ricordiamo che lei è ancora sposata con Stefano Papa, proprietario dei Sanctuary, noto locale notturno, dove tra l’altro il turco è sempre stato ospite. La relazione clandestina andava avanti da febbraio 2024”.

L’esperto di gossip ha poi aggiunto: “Can Yaman e Sara Bluma vanno a convivere insieme a Roma, ed il marito di lei, Stefano Papa, promette giustizia, li minaccia e si indigna. Ricordiamo che Stefano accoglieva Can Yaman nei suoi locali da tantissimi anni, e spesso non lo faceva pagare. Solo ora esce fuori che i due erano amanti da più di un anno, all’insaputa di Stefano, che è visibilmente sotto shock, e continua ad indignarsi, anche sotto ai post di Can Yaman. Sara e Stefano hanno un passato ed un presente molto burrascoso, tutto questo farà ulteriormente male al divo turco? Per ora la famiglia di Can non accetta, per questo motivo non ci sarà per ora nessun viaggio in Turchia”.