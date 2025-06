Si è abbattuta una vera e propria bufera su Helena Prestes dopo che la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha aperto uno wishlist Amazon per “guidare” chi volesse farle un regalo in occasione del suo compleanno (il prossimo 16 luglio compirà 35 anni). L’intento della modella brasiliana è quello di fornire un’indicazione precisa a chi desidera omaggiarla senza che le vengano recapitati dono inutili o persino doppioni. Tuttavia, la scelta dell’ex gieffina rischia di ritorcersi contro lei stessa.

Dopo la finale del Grande Fratello, proprio i sostenitori di Helena Prestes furono tra i più critici per una simile iniziativa messa in atto dai fan di Zeudi Di Palma, il cui staff aveva pubblicato un “decalogo” da seguire in merito ai regali da fare alla Miss Italia.

Ad innescare la polemica è stato soprattutto uno degli articoli presenti nella wishlist, a cui si accede attraverso un link pubblicato sul sito ufficiale della modella brasiliana: si tratta di uno smartwatch dal valore di 652 euro. Una cifra decisamente alta, che però consentirebbe all’ex gieffina di ricevere un regalo a lei realmente utile, senza che vengano spesi soldi per acquistare oggetti di cui non necessita. Una mossa, quella di Helena, che però va nettamente in contrapposizione con le critiche che in passato il suo numeroso fandom ha indirizzato a chi ha in sostanza ha fatto la stessa scelta della Prestes.