Durante i sei lunghi mesi del Grande Fratello, abbiamo imparato a conoscere le Zelena/Zeudiners, il potentissimo fandom internazionale di Zeudi Di Palma che ha costantemente “dopato” gli esiti del televoto facendo ricorso a pratiche come bot, vpn e rubando indirizzi mail dal dark web. Tuttavia, anche adesso che il reality show condotto da Alfonso Signorini è andato in archivio ormai oltre due mesi, alcune di loro continuano nella loro instancabile opera denigratoria nei confronti di Helena Prestes, “rea” di aver fatto naufragare la possibile ship saffica con la Miss Italia.

Già lo scorso aprile, a poche settimane dalla finale del GF, alcuni componenti del fandom di Zeudi avevano scritto ai brand con i quali collabora la fidanzata di Javier Martinez per metterla in cattiva luce. “A nome della comunità LGBT, vi chiediamo di interrompere immediatamente ogni legame con Helena Prestes, non solo nel vostro marchio, ma anche in tutti i servizi associati - si legge in una missiva inviata al brand in questione - [...] E' incompatibile con i principi di rispetto e inclusione. Abbiamo prove inconfutabili della sua condotta discriminatoria. Finché non vi dissocerete da lei, continueremo a boicottare attivamente il vostro marchio e i vostri servizi. Vi esortiamo a riconsiderare questa partnership e ad allinearvi ai valori di uguaglianza e giustizia".

A quel messaggio, condiviso da Helena Prestes su X, hanno fatto seguito le sue parole: “Si stanno intromettendo nei miei lavori che non appartengono al GF. Anche se non mi fa nessun male questa gente deve smettere di mettersi in mezzo alla mia vita personale lavorativa”.

Nelle ultime ore, però, il fandom della Di Palma ha lanciato una nuova offensiva con l’obiettivo di sabotare la Prestes. Un brand brasiliano, infatti, ha lanciato sulla sua pagina Instragam una campagna con protagonista proprio la fidanzata di Javier, e nei commenti al post si possono leggere tantissime invettive rivolte all’ex gieffina, ma non solo. C’è anche chi suggerisce al brand in questione di non associare la propria immagine a quella di Helena.