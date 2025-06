Alfonso D’Apice, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stato ospite di Giada Di Miceli nel corso dell’ultima puntata di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio. L’ex gieffino napoletano ha parlato anche della sua ex fidanzata Federica Petagna, con la quale aveva partecipato a Temptation Island, e che adesso ha una relazione con l’ex tentatore Stefano Tediosi.

“Non so se è ancora fidanzata con Stefano, non seguo. Adesso non sento più Federica, lei ha la sua vita io la mia, assolutamente non è vero che io ho mai contattato Federica dopo il Grande Fratello. A parte che ero già fidanzato con Chiara, ma poi a prescindere, fidanzato o meno non l’avrei contattata più, ci siamo sentiti solamente per una bolletta del telefono.

Dopo il percorso che ho fatto in Casa sono uscito con delle consapevolezze veramente forti. Ti racconto un aneddoto: sono talmente tranquillo che qualche volta quando andavamo in studio noi eliminati in puntata siamo stati anche in macchina io, Federica e Stefano. Il passato non conta più, non c’è più”.

Alfonso si è poi tolto qualche sassolino dalle scarpe, rivelando che Federica avrebbe calcato un po' la mano in merito alla sua gelosia: “Sicuramente anche in base alla persona che hai accanto ti puoi rendere conto di alcune cose e purtroppo nei miei vari programmi sono state raccontate cose a mio avviso non vere o girate per andare a vantaggio o a svantaggio di qualcuno, però diciamo adesso con Chiara è una storia molto più matura. Anche se tante convinzioni che ci sono, perché magari sono state dette in generale, non erano poi così reali no… si è calcata un po’ la mano rispetto a quella che era la verità, convinzioni in merito al mio essere geloso o allo stile di vita.

In alcune cose Federica ha esagerato, anche perché infatti, tante persone nel rapporto con Chiara immaginano chissà cosa accade e invece… ci sorrido, perché oramai stiamo insieme da 5 mesi, Chiara è una delle persone più… veramente che vuole godersi la vita più di tutti, è libera: uso questo termine che è stato usato più volte e lo vado a usare anche io, è una delle persone più libere di questo mondo… infatti tante volte dicono ‘scusa ma come facevano a dire che tu eri così geloso?’. E va bene lo hanno detto, non fa niente, ce lo prendiamo. Mi vivo questo rapporto qua e fortunatamente stiamo veramente, veramente bene”.