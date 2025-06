Il percorso di Jessica Morlacchi tra le mura della Casa del Grande Fratello è stato decisamente movimentato. Prima l’amicizia “speciale” con Luca Calvani, per il quale non ha nascosto di essersi presa una cotta, poi la lite furiosa con Helena Prestes finita con il “famoso” lancio del bollitore da parte della modella brasiliana (con la quale sono poi diventate amiche). Jessica aveva anche deciso di ritirarsi dal reality salvo poi tornare in gioco grazie ad un ripescaggio.

In un’intervista rilasciata a Tv Blog, Jessica ha speso delle bellissime parole per Helena e ha anche rivelato che dovendo scegliere un’altra persona chea avrebbe meritato la vittoria, ha fatto proprio il nome della fidanzata di Javier Martinez. La Morlacchi ha anche confessato che spegnere le luci della casa con la Prestes è stato uno dei momenti più belli di questa avventura.

Jessica Morlacchi: "Helena meritava la vittoria come me"

“Chi avrebbe meritato la vittoria a parte me? Assolutamente Helena, per tutto il percorso che ha fatto. Io ero convintissima che vincesse lei, ma lo era anche tutta la Casa. Sia io che lei siamo state molto apprezzate dal pubblico. Ancora oggi penso che il pubblico mi abbia voluto molto bene. In realtà non solo le persone a casa, anche il Grande Fratello. Sono stata molto coccolata dal reality, anche perché mi hanno fatto cantare in tutte quelle occasioni. Sono stati tutti molto carini con me. Uscire dal Gf con lei è stato bellissimo. Era quello che volevamo. Una settimana prima, io ed Helena ci eravamo dette che questo Grande Fratello lo avevamo vissuto appieno, con tutto quello che era successo nel bene e nel male: “Ci abbiamo messo tutte noi stesse, pensa che bello se spegnessimo le luci insieme!?“. Così è stato. Nell’ultimo mese, io e lei abbiamo legato moltissimo: Helena ha un cuore molto grande, le discussioni sono normalissime per via della tensione che provoca stare chiusi in una Casa. Abbiamo discusso e poi abbiamo fatto pace. Spegnere le luci con lei è stato importante, ed è stato anche un messaggio molto bello. Ci si può confrontare, ma quello che rimane è l’animo delle persone, tendersi la mano e farsi da spalla. Questa è una bella immagine di due donne che, nella Casa ne hanno combinate di tutti i colori, ma che alla fine hanno concluso il tutto con un grande abbraccio, emozionate e commosse”.

In una recente intervista, la cantante aveva rivelato che dopo la finale del GF, molti suoi ex coinquilini sono scomparsi, e tra questi anche Luca Calvani, che non ha più visto né sentito. Jessica ha dichiarato che le uniche due ex gieffine che continua a sentire sono Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti: “Quando sei dentro pensi che i rapporti dureranno per tutta la vita, ma non è così. Fuori le cose cambiano e sono molto diverse. Poi io non rincorro proprio nessuno. Chi continuo a sentire? Helena e Mariavittoria”.