Questa volta sembra essere giunta definitivamente al capolinea la relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, coppia nata durante l’ultima edizione di Uomini e Donne. Dopo giorni di rumor sempre più insistenti, una segnalazione pare confermare la rottura tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

La segnalazione: Gianmarco avvistato da solo

Secondo quanto riportato, Gianmarco è stato avvistato da solo in spiaggia a Terrasini, in Sicilia. Nessuna traccia, invece, di Cristina, l’ex corteggiatrice originaria di Salerno. Un dettaglio ha però attirato particolarmente l’attenzione dei fan: “Gianmarco ha cambiato sfondo sul telefono, non ha più la foto con Cristina”, ha rivelato un utente in un messaggio inviato a Deianira Marzano, nota esperta di gossip, la quale ha rincarato la dose, scrivendo nelle sue Instagram Stories: “Ve l’ho detto, è finita. Cristina sta male per lui”.

La storia tra Gianmarco e Cristina

Sembrava una storia destinata a durare quella tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, nata sotto i riflettori del dating show Uomini e Donne. E invece, secondo i recenti gossip, la coppia starebbe attraversando un periodo di forte crisi, se non addirittura una rottura definitiva.

Negli ultimi giorni, l'assenza di segnali social e la mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte di Cristina hanno alimentato i dubbi tra i fan. Alcune indiscrezioni parlano di una situazione sentimentale complicata per la Ferrara, che sarebbe profondamente provata sul piano emotivo.

Eppure, fino a poche settimane fa, tutto sembrava andare per il meglio. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi il 28 luglio, Gianmarco Steri aveva raccontato di aver trascorso alcuni giorni in Sardegna insieme a Cristina, dichiarandosi ancora innamorato e sereno. “Siamo stati 24 ore su 24 insieme, quindi è come se stessimo insieme da molto più di due mesi”, aveva detto con entusiasmo, sottolineando la forte intesa nata dopo il programma.

Ma qualcosa sembra essersi incrinato. Fonti vicine alla coppia parlano di frequenti incomprensioni e di una relazione messa alla prova dalla quotidianità lontana dalle telecamere. Per ora nessuna conferma ufficiale, ma il silenzio social — soprattutto da parte di Cristina — potrebbe parlare da sé.

I fan della coppia restano in attesa di un chiarimento, mentre si rincorrono le voci su un possibile allontanamento definitivo. Dopo il sogno televisivo, la realtà sembra aver presentato il conto.