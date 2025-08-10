Negli ultimi giorni, il gossip televisivo si è concentrato su uno dei triangoli più chiacchierati usciti dall’ultima stagione di Uomini e Donne: Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Le voci riguardano il possibile ingresso di due protagonisti, Martina e Gianmarco, nel cast della prossima edizione del Grande Fratello, ma la situazione si sta rivelando molto più complicata del previsto.

Gianmarco Steri e il ritorno in tv

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal web, Gianmarco Steri avrebbe sostenuto un provino per il reality show di Canale 5, disposto a tutto pur di tornare alla ribalta televisiva. Dall’altro lato, invece, la produzione di Uomini e Donne avrebbe offerto a Gianmarco un ruolo dietro le quinte, per continuare a collaborare con Maria De Filippi, senza necessariamente ritornare davanti alle telecamere.

Martina De Ioannon e il veto di Ciro Solimeno

Ma il nodo cruciale riguarda Martina De Ioannon, protagonista di una delle storie più seguite e discusse del dating show. Dopo mesi di corteggiamento da parte di Gianmarco, Martina ha scelto di fidanzarsi con Ciro Solimeno, suo “rivale” e attuale compagno. Proprio in concomitanza con i rumors che volevano Martina in corsa per il Grande Fratello, è emersa una segnalazione dall’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo cui Ciro avrebbe posto un netto veto: “Se ci sarà Gianmarco, lei non ci sarà”.

Smentite e tensioni

La situazione si è ulteriormente complicata quando la stessa Deianira ha rilanciato una dichiarazione di un utente, che smentisce categoricamente la partecipazione di Gianmarco al reality: “Non è stato chiamato da nessuno e le voci sulla sua partecipazione sono totalmente infondate”.

Il quadro che emerge è dunque quello di un vero e proprio scontro a distanza tra Ciro e Gianmarco, con Martina nel mezzo. La tensione tra i due uomini, già palpabile durante Uomini e Donne, sembra destinata a non placarsi facilmente, complicando qualsiasi eventuale progetto televisivo condiviso.