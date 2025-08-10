Dopo la conclusione di Temptation Island, emergono nuovi retroscena sulla coppia formata da Simone Margagliotti e Sonia Barrile. Proprio durante la puntata dedicata a “il mese dopo”, i due avevano annunciato con gioia di essere in dolce attesa. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni trapelate grazie a Lorenzo Pugnaloni, la loro storia sembra essere già arrivata a una svolta inaspettata.

Secondo quanto riportato dal blogger sul suo profilo Instagram, alcuni compaesani di Simone e Sonia avrebbero riferito che la coppia non sarebbe più insieme. La separazione sarebbe avvenuta poco dopo la registrazione del “mese dopo”. Nonostante ciò, Sonia avrebbe deciso di portare avanti la gravidanza da sola.

Lorenzo Pugnaloni ha inoltre accennato a presunti “movimenti” tra Simone e una certa Rebecca, ipotizzando che questo possa aver influenzato la crisi tra i due. I fan potranno scoprire maggiori dettagli nel prossimo confronto che vedrà protagonisti Simone e Sonia a Uomini e Donne.

La situazione resta dunque molto delicata e in evoluzione: nonostante l’annuncio della gravidanza, la coppia sembrerebbe aver preso strade diverse. Resta da vedere come andrà avanti questa vicenda, ma di certo non mancheranno colpi di scena.