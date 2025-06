Negli ultimi giorni TrigNo è finito al centro del gossip. Il vincitore della categoria “Canto” di Amici 24, infatti, avrebbe piazzato dei like “sospetti” ad una ragazza che ha iniziato a seguire (e lei ha ricambiato il follow).

I like “sospetti” di TrigNo

Stando a quanto riportato da Amedeo Venza attraverso alcune segnalazioni ricevute in direct, il cantante avrebbe iniziato a seguire una ragazza su Instagram e, subito dopo, avrebbe lasciato tre like. “Pietro (nome di battesimo di TrigNo, ndr) di Amici ha iniziato a seguire una ragazza e le ha messo tre like tattici (vai a vedere a quale tipo di foto). Anche lei ha iniziato a seguire lui. Tutto questo proprio quando la fidanzata è impegnata a Caserta con le prove. Proprio vero, il lupo perde il pelo ma non il vizio”.

Il web si è immediatamente diviso in due fazioni. Da un lato chi crede che questi comportamenti rappresentino un chiaro segnale di un possibile flirt, o quanto meno di una leggerezza commessa dal cantante; dall’altro, c’è chi difende TrigNo, sostenendo che si tratti di finti scoop creati ad arte per screditarlo.

Come ha reagito Chiara Bacci

Ma come ha reagito Chiara Bacci? La ballerina ha piazzati due like a due post diversi che stanno facendo discutere e alimentano i dubbi. Il primo “mi piace” l’ex allieva di Amici l’ha messo ad un contenuto piuttosto diretto, con un messaggio che in molti hanno letto come una frecciatina a TrigNo: “Cucciola lei che alle 3 di notte mette like ai loro video. Mentre non si può dire lo stesso di lui che mette like alle ragazze che hanno te**e e cu*o di fuori. Indovinate chi è innamorato/a davvero e chi no”. Poi è arrivato un secondo like, in totale contrasto con il primo. Questa volta, Chiara Bacci ha messo mi piace a un commento più razionale e difensivo nei confronti di TrigNo: “Ma poi ragazzi detto sinceramente. Una persona che vuole tradire mica inizia a mettere like alle tipe considerando che sono pure visibili”.

Poi, Amedeo Venza ha fornito un ulteriore aggiornamento. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip, TrigNo e Chiara Bacci sarebbero in crisi: “ E' crisi fra TrigNo e Chiara Bacci! Fonti vicine alla ballerina fanno sapere che non ha gradito il gossip venuto fuori che vedrebbe TrigNo alle prese con i like verso un'altra ragazza. Ma non solo i like, anche uno scambio di segui tra i due ”.

Tuttavia, ieri sera lo stesso Venza ha pubblicato su Instagram una foto di TrigNo e Chiara Bacci mentre sono in giro per strada mano nella mano, annunciando che la crisi tra i due ex allievi di Amici è “superata”.