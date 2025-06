Negli ultimi giorni Sophie Codegoni è tornata prepotentemente al centro della cronaca rosa. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, avrebbe intrapreso una nuova frequentazione con Andrea Petagna, calciatore che attualmente milita nel Monza e con un passato con le maglie di Atalanta, Napoli e Spal. Ad innescare il gossip sono stati una serie di indizi social.

Tutto è partito da una Instagram story pubblicata da Andrea Petagna, poi rimossa in fretta. Il calciatore si è immortalato in auto, ma qualcuno ha notato un dettaglio importante: sul sedile posteriore sembrava esserci proprio Celine Blue, la bambina nata dalla relazione tra Sophie e Alessandro Basciano. Una presenza che non è passata inosservata e che ha fatto subito pensare ad un flirt in corso tra l’influencer e il giocatore. Petagna, forse accortosi della "gaffe", ha rimosso il video dopo pochi minuti. Ma le immagini, ovviamente, in pochi minuti avevano già fatto il giro del web.

Sophie e Petagna si trovavano entrambi in Sardegna: location identiche, ma nessuna foto insieme e nessun tag, anche se le coincidenze erano davvero tante per non essere notate. Sono infatti arrivate diverse segnalazioni a Deianira Marzano e Amedeo Venza, noti esperti di gossip, nelle quali si ipotizza una frequentazione tra l’ex gieffina e il calciatore.

Tuttavia, nelle ultime ore un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha smentito il flirt tra la Codegoni e Petagna. Quest’ultimo, infatti, starebbe frequentando un’amica di Sophie (di cui al momento non conosciamo l’identità) e non l'ex compagna di Basciano.