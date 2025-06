Alfonso D’Apice è intervenuto ai microfoni di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda sulle frequenze di Radio Radio. Il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha parlato delle amicizie che nascono all’interno della Casa, specificando che una volta che il programma finisce è difficile che restino dei rancori. Secondo lui, il problema è rappresentato dai fandom “tossici”.

“E’ stato veramente raro che si sono create delle amicizie che poi si portano negli anni, e purtroppo è così. Diciamo che tu vivi un percorso insieme, ti lega quel percorso e poi ognuno torna alla propria vita, sì c’è il messaggino ogni tanto, la chiamata se ti trovi in zona…

Poi purtroppo c’è anche un neo pesante che è quello lì dei fanclub che sono una cosa bella, però a volte anche un po’ tossica, per esempio se tu in casa hai avuto un litigio con una persona, poi dopo fuori magari chiarisci però quella stessa persona ha delle difficoltà con i suoi fan che possono metterla in difficoltà. È veramente un discorso molto particolare, perciò io tante cose con tante persone magari mi sono visto, mi sono sentito e non ho mai raccontato proprio per non mettere in difficoltà nessuno di loro. Perché fuori non siamo più dei concorrenti ma siamo delle persone, immagino pure tu magari litighi con una tua amica, poi magari fai pace…

Quando si mettono tante persone insieme che vogliono provare a gestire la vita di un’altra persona è lì che c’è il problema. Quando tu sei un fan inteso che tu sei un sostenitore di quella persona che sostiene le sue scelte a prescindere da quelle che fa e quindi sostieni il tuo beniamino è una cosa bellissima e una cosa fantastica; dal momento in cui non sei più un fan ma diventi, cioè vai a insultare l’avversario, quello è poco carino.

Io infatti ho sempre cercato, quando le persone hanno tenuto me come beniamino e hanno attaccato qualcun altro, ho sempre detto ‘se mi volete bene non la fate questa cosa’. Se sostenete me io sono l’uomo più felice del mondo, però se andate ad attaccare una persona semplicemente perché io ci ho litigato o perché non fa parte dei miei amici questo non va bene. Quindi se fate questo io non sono d’accordo e devo dire che è stato capito da tante persone.”