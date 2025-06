Durante le registrazioni della tappa di Battiti Live a Molfetta, Sarah Toscano si è esibita con il suo brano Amarcord, e la performance e diventata virale sui social. A metà esibizione, infatti, l’ex allieva di Amici si è spaventata e poi ha iniziato a ridere. Nel video, trasmesso da Tele Norba, non si evince cosa sia realmente accaduto, ma si nota solo l’espressione divertita di Sarah. Solo grazie ad un altro filmato è stato possibile capire cosa avesse suscitato l’ilarità della cantante: all’improvviso, infatti, sul palco è stato sparato del fumo scenico, circostanza che l’ha colta completamente di sorpresa.

Sarah Toscano svela un retroscena sul regolamento di Amici

“Durante il pomeridiano avevamo il telefono quattro/cinque volte a settimana per dieci minuti la sera per poter chiamare i nostri genitori, però ovviamente ci dicono di non poter parlare del programma – ha raccontato Sarah Toscano a It’z Time for Podcast -. Noi non possiamo parlare di Amici, puoi parlare di come stai, come ti senti, ecc… Giusto il fatto di sentirli. Ovviamente se stai male o hai bisogno di qualcosa gliene puoi parlare, senza però fare spoiler del programma”.

Le regole, però, cambiano con l’arrivo del Serale. “Al Serale invece hai il telefono solo per dieci minuti ma una volta a settimana. E neanche il telefono fisico. Ti fanno chiamare da una sala dove senti una voce dall’alto”.